Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου η απήχηση του DeepSeek – μιας κινεζικής εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης – προκάλεσε τριγμούς, αμφισβητώντας την αμερικανική κυριαρχία και οδηγώντας κολοσσούς όπως η Nvidia (-17%) σε μεγάλη βουτιά.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 289,33 μονάδων (+0,65%), στις 44.713,58 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 612,47 μονάδων (–3,07%), στις 19.341,83 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 88,96 μονάδων (–1,46%), στις 6.012,28 μονάδες.

