Ο ευρωπαϊκός εμφιαλωτής της Coca-Cola στο Βέλγιο ανακοίνωσε σήμερα τη μαζική ανάκληση προϊόντων στην Ευρώπη λόγω υπερβολικής περιεκτικότητας σε χλωρικό άλας.

Η ανάκληση αφορά γυάλινα μπουκάλια και κουτάκια των Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss και Tropico στο Βέλγιο, την Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Λουξεμβούργο, που κυκλοφορούν στην αγορά από τον Νοέμβριο.

Αυτά τα προϊόντα φέρουν «κωδικό παραγωγής από 328 GE έως και 338 GE.

«Δεν έχουμε ακριβή αριθμό, αλλά είναι σαφές ότι πρόκειται για μεγάλη ποσότητα», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η βελγική Coca-Cola Europacific Partners.

«Η πλειονότητα των επηρεαζόμενων και απούλητων προϊόντων έχουν ήδη αφαιρεθεί από τα ράφια των καταστημάτων και συνεχίζουμε να λαμβάνουμε μέτρα για να αποσύρουμε όλα τα υπόλοιπα προϊόντα από την αγορά», δήλωσε η εταιρεία, λέγοντας ότι βρίσκεται «σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές σε κάθε μία από τις αγορές», που εμπλέκονται.

Ο εμφιαλωτής, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη, απευθύνει έκκληση στο κοινό να μην καταναλώσει τα εν λόγω προϊόντα. Οι καταναλωτές μπορούν να τα επιστρέψουν αυτά στα σημεία πώλησης που τα αγόρασαν και να λάβουν επιστροφή χρημάτων.

«Στο εργοστάσιο παραγωγής μας στη Γάνδη, πραγματοποιούμε δοκιμές ως μέρος των διαδικασιών ελέγχου και τήρησης των κανονισμών. Αυτοί οι έλεγχοι εντόπισαν υψηλά επίπεδα χλωρικού άλατος», εξήγησε η εταιρεία.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το χλωρικό άλας σε τρόφιμα προέρχεται από απολυμαντικά χλωρίου που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία νερού και στην επεξεργασία τροφίμων, με το πόσιμο νερό να είναι μακράν ο μεγαλύτερος παράγοντας.

Σε μια επιστημονική έκθεση του 2015, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων τόνισε ότι η μακροχρόνια έκθεση τροφίμων σε χλωρικά άλατα μπορεί να επιφέρει πιθανώς πρόβλημα υγείας σε παιδιά, ιδιαίτερα εκείνα με ήπια ή μέτρια μορφή ανεπάρκειας ιωδίου.

«Ωστόσο, ακόμη και αν ληφθούν υπόψη τα υψηλότερα επίπεδα που έχουν εκτιμηθεί, είναι απίθανο η συνολική πρόσληψη σε μία ημέρα να υπερβαίνει το συνιστώμενο επίπεδο για καταναλωτές όλων των ηλικιακών ομάδων».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

