Σε 923.853 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τον Ιανουάριο 2026, καταγράφοντας μείωση κατά 57.521 άτομα (-5,9%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Ιανουάριο 2025 και αύξηση κατά 7.964 άτομα (0,9%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Δεκέμβριο 2025.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας της ΔΥΠΑ, από το σύνολο των 923.853 ατόμων, 417.293 άτομα (ποσοστό 45,2%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 506.560 (ποσοστό 54,8%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 329.624 άτομα (ποσοστό 35,7%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 594.229 άτομα (ποσοστό 64,3%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανήλθε σε 277.142 άτομα (ποσοστό 30%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων, ο οποίος ανήλθε σε 451.483 άτομα (ποσοστό 48,9%).

Μεταξύ των περιφερειών της χώρας, η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, ο οποίος ανήλθε σε 267.455 άτομα (ποσοστό 28,9%) και 169.938 άτομα (ποσοστό 18,4%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, τον Ιανουάριο 2026, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα), ανήλθε σε 261.170 άτομα, από τα οποία οι 118.226 (ποσοστό 45,3%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 142.944 (ποσοστό 54,7%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων, τον Ιανουάριο 2026, ανήλθε σε 261.170 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 15.616 άτομα (-5,6%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Ιανουάριο 2025 και αύξηση κατά 12.774 άτομα (5,1%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Δεκέμβριο 2025.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 109.921 (ποσοστό 42,1%) και οι γυναίκες σε 151.249 (ποσοστό 57,9%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 105.398 (ποσοστό 40,4%) είναι κοινοί, 1.762 (ποσοστό 0,7%) είναι οικοδόμοι, 142.944 (ποσοστό 54,7%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 10.059 (ποσοστό 3,9%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 959 (ποσοστό 0,4%) είναι εκπαιδευτικοί και 48 είναι λοιποί επιδοτούμενοι.

