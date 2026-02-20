Σέφτσοβιτς: Η ΕΕ πρέπει να είναι έτοιμη να εφαρμόσει τη συμφωνία Mercosur

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι έτοιμη να θέσει σε εφαρμογή τους επόμενους μήνες την αμφιλεγόμενη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με το μπλοκ Mercosur της Νότιας Αμερικής, παρά την αντίθεση της Γαλλίας, δήλωσε την Παρασκευή ο επικεφαλής εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς.

Η συμφωνία με την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη θα μπορούσε να καταργήσει δασμούς περίπου 4 δισ. ευρώ στις εξαγωγές αγαθών της ΕΕ, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου του μπλοκ όσον αφορά τις πιθανές μειώσεις δασμών, σημειώνει το Reuters.

Υπογεγραμμένη τον Ιανουάριο έπειτα από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων, η συμφωνία έχει ισχυρή στήριξη από τη Γερμανία και την Ισπανία, αλλά αντιμετωπίζει αντιδράσεις με επικεφαλής τη Γαλλία, λόγω ανησυχιών ότι οι αυξημένες εισαγωγές φθηνών εμπορευμάτων, όπως το βοδινό κρέας και η ζάχαρη, θα πλήξουν τους αγρότες της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέπεμψε τη συμφωνία στο ανώτατο δικαστήριο του μπλοκ, κάτι που θα μπορούσε να καθυστερήσει τη συμφωνία κατά δύο χρόνια και ενδεχομένως να την εκτροχιάσει. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να αποφασίσει να εφαρμόσει τη συμφωνία σε προσωρινή βάση πολύ νωρίτερα.

Ο Σέφτσοβιτς άφησε την Παρασκευή να εννοηθεί ότι αυτό είναι πιθανό.

«Όταν οι εταίροι μας στη Mercosur θα είναι έτοιμοι με την επικύρωση, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και εμείς», δήλωσε ο Σέφτσοβιτς στους δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση των υπουργών Εμπορίου της ΕΕ στην Κύπρο.

«Αναμένουμε ότι η Αργεντινή ίσως είναι η πρώτη που θα επικυρώσει τη συμφωνία», πρόσθεσε.

Ο Σέφτσοβιτς δήλωσε ότι η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ συζητά με το μπλοκ Mercosur και τις χώρες της ΕΕ, καθώς και με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για το πώς θα προχωρήσει, προσθέτοντας ότι οι καθυστερήσεις είναι δαπανηρές, καθώς η ΕΕ επιδιώκει να αντισταθμίσει τις απώλειες από τους δασμούς των ΗΠΑ και να μειώσει την εξάρτηση από την Κίνα, ιδίως για τα κρίσιμα ορυκτά.

