Μεικτές τάσεις στις ευρωαγορές, απώλειες στα ασιατικά χρηματιστήρια

Μεικτές τάσεις επικρατούν στις ευρωπαϊκές αγορές την Πέμπτη, ενώ ανοδικές είναι οι τάσεις για τα futures στη Wall Street.

Με πτώση έκλεισαν τα ασιατικά χρηματιστήρια.

Μεικτές τάσεις στις ευρωαγορές

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται ανοδικά κατά 0,02%, ενώ ο Euro Stoxx 50, με τα βαριά χαρτιά της Ευρωζώνης, καταγράφει απώλειες 0,28%.

Στα επιμέρους χρηματιστήρια, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX καταγράφει απώλειες 0,10%, στο Παρίσι ο CAC 40 κινείται ανοδικά κατά 0,54%, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 σημειώνει απώλειες 0,34%.

Μεικτές τάσεις καταγράφονται στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, με τον δείκτη FTSE MIB στο Μιλάνο να καταγράφει κέρδη 0,18% και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να κινείται πτωτικά κατά 0,49%.

Πτώση για τα futures στη Wall Street

Πτωτικές είναι οι τάσεις στους δείκτες της Wall Street, στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Συγκεκριμένα, τα futures του βιομηχανικού δείκτη Dow Jones κινούνται πτωτικά κατά 0,47%, τα futures του S&P 500 σημειώνουν πτώση 0,41%, ενώ τα futures του τεχνοβαρούς Nasdaq καταγράφουν απώλειες 0,30%.

Πτώση στα ασιατικά χρηματιστήρια

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν την Τετάρτη στις αγορές στην περιοχή της Ασίας - Ειρηνικού, ενώ ο δείκτης MSCI Asia Pacific καταγράφει απώλειες 0,53%.

Στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας, ο δείκτης Kospi κινήθηκε ανοδικά κατά 0,90%. Στην Ιαπωνία, ο Topix έκλεισε με πτώση 0,76% και ο Nikkei κατέγραψε απ'ωλειες 0,74%, στην Κίνα ο δείκτης CSI 300 έκλεισε στο -0,28%, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng σημείωσε πτώση 0,95% , ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 έκλεισε με απώλειες 0,57%.

Πηγή: skai.gr

