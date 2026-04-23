Έκρηξη πλούτου: Σχεδόν 4.000 δισεκατομμυριούχοι έως το 2031

Για ακόμα μεγαλύτερη και με ταχύτερους ρυθμούς υπερσυσσώρευση του πλούτου κάνει λόγο σήμερα ο Guardian, τονίζοντας ότι μέχρι το 2031, αναμένεται ραγδαία αύξηση του αριθμού των δισεκατομμυριούχων παγκοσμίως.

Επικαλούμενος την ανάλυση της εταιρείας Knight Frank, αναφέρει ότι οι δισεκατομμυριούχοι, οι οποίοι σήμερα αριθμούν τους 3.110, μέχρι το 2031 θα φτάσουν τους 3.915, αύξηση της τάξεως του 25%. Ταυτόχρονα, η τάξη των πολυεκατομμυριούχων επεκτείνεται με εντυπωσιακή ταχύτητα. Ο αριθμός των ατόμων με περιουσία τουλάχιστον 30 εκατ. δολαρίων (22 εκατ. λιρών) αυξήθηκε από 162.191 το 2021 σε 713.626 σήμερα -άνοδος μεγαλύτερη του 300%, σύμφωνα με την ίδια έρευνα.

Ο Λίαμ Μπέιλι, επικεφαλής έρευνας της εταιρείας, σημείωσε ότι ο πλούτος δισεκατομμυριούχων και εκατομμυριούχων έχει «υπερτροφοδοτηθεί» από τα κέρδη στον τομέα της τεχνολογίας, ιδίως της τεχνητής νοημοσύνης. «Η δυνατότητα κλιμάκωσης μιας επιχείρησης δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη», ανέφερε. «Αυτό ενίσχυσε την ικανότητα δημιουργίας τεράστιων περιουσιών σε σύντομο χρόνο, με καταλύτη την τεχνολογία και την AI».

Η ταχύτερη αύξηση στον αριθμό των δισεκατομμυριούχων αναμένεται στη Σαουδική Αραβία καθώς εκεί προβλέπεται να υπερδιπλασιαστούν από 23 το 2026 σε 65 το 2031. Σημαντική άνοδος αναμένεται και στην Πολωνία (από 13 σε 29), καθώς και στη Σουηδία, όπου προβλέπεται αύξηση 81%, από 32 σε 58.

Την ίδια στιγμή, το χάσμα μεταξύ πλουσιότερων και φτωχότερων διευρύνεται. Πέρυσι, η έκθεση της World Inequality Lab έδειξε ότι λιγότεροι από 60.000 άνθρωποι -μόλις το 0,001% του παγκόσμιου πληθυσμού- κατέχουν τριπλάσιο πλούτο από το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας.

Οι εκκλήσεις προς τους παγκόσμιους ηγέτες για αύξηση της φορολόγησης των υπερπλουσίων πληθαίνουν, καθώς εντείνεται η ανησυχία ότι οι πλουσιότεροι αποκτούν και πολιτική επιρροή. Η φιλανθρωπική οργάνωση Oxfam διαπίστωσε ότι δημιουργήθηκε αριθμός-ρεκόρ νέων δισεκατομμυριούχων πέρυσι, με το σύνολο να ξεπερνά για πρώτη φορά τις 3.000. Η συνολική τους περιουσία ανέρχεται σε 18,3 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τη λίστα του Forbes, πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο είναι ο Έλον Μασκ, με περιουσία 785,5 δισ. δολάρια. Ακολουθεί ο συνιδρυτής της Google Larry Page με 272,5 δισ. δολάρια και τρίτος ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος με 259 δισ. δολάρια.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η λίστα των Sunday Times κατατάσσει την οικογένεια Hinduja ως την πλουσιότερη, με περιουσία 35 δισ. λιρών. Ο επικεφαλής της οικογένειας, Gopichand Hinduja, απεβίωσε πέρυσι σε ηλικία 85 ετών. Σύμφωνα με την ίδια λίστα, το 2025 υπήρχαν 156 δισεκατομμυριούχοι στο Ηνωμένο Βασίλειο -η μεγαλύτερη μείωση στα 37 χρόνια καταγραφής, από 165 την προηγούμενη χρονιά.

Το τελευταίο έτος αυξήθηκαν οι αναφορές για φυγή υπερπλουσίων από τη Βρετανία, με πολλούς συμβούλους να αποδίδουν την τάση στην κατάργηση του φορολογικού καθεστώτος non-dom. Ο Μπέιλι πρόσθεσε ότι η πολιτική αστάθεια, οι φορολογικές αλλαγές και η αυστηρότερη ρύθμιση ωθούν τους υπερπλούσιους σε λιγότερες πόλεις που προσφέρουν «ευκαιρίες και προβλεψιμότητα».

Ο Ρόρι Πεν, επικεφαλής της Knight Frank, τόνισε ότι o πλούτοw αυξάνεται μέσα σε ένα «πιο σύνθετο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον». Όπως είπε: «Οι υπερπλούσιοι γίνονται σαφώς πιο κινητικοί, αλλά οι αγορές στις οποίες αισθάνονται πραγματικά άνετα να επενδύσουν ή να εγκαταστήσουν τις οικογένειές τους έχουν περιοριστεί».

Η Βόρεια Αμερική φιλοξενεί σήμερα σχεδόν το ένα τρίτο των δισεκατομμυριούχων παγκοσμίως, σύμφωνα με την Knight Frank. Ωστόσο, οι προβλέψεις δείχνουν ότι έως το 2031 θα την ξεπεράσει η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, η οποία αναμένεται να συγκεντρώνει το 37,5% του συνόλου, έναντι 27,8% της Βόρειας Αμερικής.

Πηγή: skai.gr

