Μια ανάσα από τα 780 δισ. ευρώ η περιουσία των Ελλήνων

Άλμα 67% στον αριθμό των φορολογουμένων που ασφάλισαν τις κατοικίες τους έναντι φυσικών καταστροφών (σεισμός, δασική πυρκαγιά, πλημμύρα) δείχνουν τα στοιχεία της εκκαθάρισης του φετινού ΕΝΦΙΑ που δημοσίευσε η ΑΑΔΕ.

Από 215.171 που καταγράφηκαν στο τέλος του 2023, ο αριθμός τους εκτοξεύθηκε στις 359.434 που σημαίνει ότι το μέτρο του διπλασιασμού της έκπτωσης στον ΕΝΦΙΑ στο 20% για ακίνητα αξίας έως 500.000 ευρώ έφερε αποτελέσματα. (10% είναι η έκπτωση για κατοικίες με φορολογητέα αξία >500.000 ευρώ. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εάν δεν ασφαλίσουν τις κατοικίες τους, μέχρι την 1η Ιουνίου 2025 δεν θα αποζημιώνονται από το κράτος σε περίπτωση ζημιάς από φυσικές καταστροφές).

Η συνολική έκπτωση έφτασε φέτος τα 21 εκατ. ευρώ, τριπλάσια από την περσινή των 7εκατ€.



Ο βεβαιωμένος ΕΝΦΙΑ που καλούνται να αποπληρώσουν σε 12 δόσεις έως τον Φεβρουάριο του 2026, οι 6,16 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων – φυσικά και νομικά πρόσωπα – ανέρχεται σε 2,3 δισ. ευρώ.

Το σύνολο των ιδιοκτητών ακινήτων ανέρχεται σε 7,15εκατ. όμως περίπου 990.000 από αυτούς απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή του φόρου.

Ο μέσος ΕΝΦΙΑ δηλαδή ανέρχεται σε 373,4 ευρώ.

1,74 δισ. ευρώ είναι ο ΕΝΦΙΑ των φυσικών προσώπων και 565 εκατ. ευρώ θα πληρώσουν τα νομικά πρόσωπα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η συνολική ακίνητη περιουσία που κατέχουν οι Έλληνες «αβγάτισε» κατά 6 δισ. ευρώ σε σχέση με την περσινή «ακτινογραφία». Από τα 771,9 δισ. ευρώ στα 777,9 δισ. ευρώ.

Μια αύξηση πολύ μεγαλύτερη από εκείνη του 2024 σε σχέση με το 2023 που ήταν μόνο 2,5 δισ. ευρώ και η οποία προέρχεται από την ανέγερση καινούριων κατοικιών αφού οι αντικειμενικές αξίες – με βάση τις οποίες υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ- δεν έχουν μεταβληθεί.

Όπως είναι αναμενόμενο η πιο «πλούσια» περιφέρεια δεν είναι άλλη από αυτήν της Αττικής όπου 2,55 εκατ. ιδιοκτήτες έχουν περιουσία 411 εκατ. ευρώ.

Όμως φόρο πλήρωσαν 2,23 εκατ. από αυτούς συνολικού ύψους 1,22 δισ. ευρώ. Στην Αττική λοιπόν χοντρικά είναι συγκεντρωμένοι 1 στους 3 ιδιοκτήτες ακινήτων και πληρώνουν λίγο περισσότερο από τον μισό συνολικό ΕΝΦΙΑ (53%). Ο μέσος φόρος ανέρχεται σε 547,1 ευρώ.



Στη δεύτερη θέση η Κεντρική Μακεδονία με 1,24εκατ€ ιδιοκτήτες με συνολική περιουσία 101,9 δισ. ευρώ.

ΕΝΦΙΑ πλήρωσαν 1,06 εκατ. συνολικού ύψους 296,5 εκατ. ευρώ. Η μέση επιβάρυνση ανέρχεται σε 279,7 ευρώ.

Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η περιφέρεια με το μικρότερο ύψος συνολικής περιουσίας. 186.751 ιδιοκτήτες έχουν ακίνητα αξίας 10,2 δισ. ευρώ. Πληρώνουν μέσο φόρο 215 ευρώ.



Στο top 10 των νομών με το μικρότερο συνολικά βεβαιωμένο ΕΝΦΙΑ βρίσκονται:

Ευρυτανία 1,7εκατ€

Γρεβενά 3,2εκατ€

Φωκίδα 4εκατ€

Λευκάδα 5,1εκατ€

Φλώρινα 6εκατ€

Θεσπρωτία 6,24εκατ€

Άρτα 6,56εκατ€

Καστοριά 6,9εκατ€

Σάμος 7εκατ€

Πρέβεζα 7,7εκατ€

