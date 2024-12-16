Με «επιδόσεις» Γαλλίας τα Ελληνικά ομόλογα

Στα επίπεδα των Γαλλικών ομολόγων διαπραγματεύονται τα Ελληνικά, μετά και την πρόσφατη υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Γαλλίας.

Στη δευτερογενή αγορά η απόδοση του Ελληνικού 10ετούς ομολόγου έκλεισε οριακά υψηλότερα (3,06%) έναντι αυτής (3,04%) των αντίστοιχων Γαλλικών τίτλων.

Η υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Γαλλίας από τη Moody's (σε Aa3 από Aa2,) σε συνδυασμό με την πολιτική αστάθεια που επικρατεί στην πολιτική σκηνή της χώρας έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στους επενδυτές, η οποία εκδηλώθηκε σήμερα με ισχυρές πιέσεις στην αγορά ομολόγων.

Η απόδοση του 10ετούς Γαλλικού ομολόγου έφθασε σήμερα και το 3,07% , διευρύνοντας το spread έναντι των γερμανικών ομολόγων στις 81 μονάδες βάσης.

Από την άλλη πλευρά η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστιν Λαγκάνρτ επιχείρησε σήμερα να κατευνάσει τις ανησυχίες της αγορά που είχαν δημιουργηθεί την περασμένη Πέμπτη αναφορικά με την ταχύτητα με την οποία θα προχωρήσουν οι επόμενες μειώσεις των επιτοκίων, αναφέροντας ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια εάν ο πληθωρισμός συνεχίσει να υποχωρεί προς τον στόχο του 2%, καθώς ο περιορισμός της οικονομικής ανάπτυξης δεν είναι πλέον απαραίτητος,

«Εάν τα νεώτερα στοιχεία συνεχίσουν να επιβεβαιώνουν τη βασική μας γραμμή, η κατεύθυνση της κίνησης είναι σαφής και αναμένουμε περαιτέρω μείωση των επιτοκίων», δήλωσε η Λαγκάρντ σε ομιλία της στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

Πρόσθεσε ότι η διατήρηση των επιτοκίων σε ένα «επαρκώς περιοριστικό» επίπεδο δεν δικαιολογείται πλέον, δεδομένης της αδύναμης ανάπτυξης και των μετριοπαθών πιέσεων στις τιμές, ένας υπαινιγμός που υποδηλώνει ότι ο επόμενος στόχος είναι το λεγόμενο ουδέτερο επίπεδο, που ούτε περιορίζει, ούτε τονώνει την οικονομία.

Η ΕΚΤ έχει ήδη μειώσει τα επιτόκια τέσσερις φορές φέτος και οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε ακόμη μεγαλύτερη χαλάρωση της πολιτικής το 2025, καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαφανιστεί και η αναιμική οικονομική ανάπτυξη ποτελεί πλέον μεγαλύτερη ανησυχία.

Στη δευτερογενή αγορά και πιο συγκεκριμένα στο Ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν συναλλαγές 206 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 81 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,06% έναντι 2,24% του αντίστοιχου Γερμανικού τίτλου με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 0,82%%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

