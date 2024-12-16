FAZ: Η οικονομία στην Ελλάδα πηγαίνει εκπληκτικά καλά

Η οικονομία στην Ελλάδα πηγαίνει εκπληκτικά καλά, τονίζει σε δημοσίευμα της η γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Ενώ οι οικονομίες άλλων κρατών - μελών της ΕΕ βρίσκονται σε ύφεση, η Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα «πρόβλημα πολυτέλειας»: Στον Προϋπολογισμό του 2025 είναι διαθέσιμα υπερδιπλάσια χρήματα από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά και σημειώνεται πως: «Αντίστοιχα πρέπει να επικαιροποιηθεί προς τα επάνω και το σχέδιο δαπανών. Ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε από τη Βουλή το βράδυ της Κυριακής. Ο συντηρητικός Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε στους βουλευτές ότι το σημαντικό είναι η οικονομική επιτυχία να γίνει πιο έντονα αισθητή στους πολίτες».

Το δημοσίευμα αναφέρει πως ο υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης ανέμενε αρχικά πλεόνασμα 6,1 δισ. ευρώ στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του. «Τώρα φθάνει στα 13,5 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με Έλληνες οικονομικούς αναλυτές, αυτό οφείλεται σίγουρα στο γεγονός ότι ο κ. Χατζηδάκης διαχειρίστηκε σε σύνεση την οικονομία της χώρας. Υπάρχουν όμως και άλλοι σημαντικοί λόγοι για το απροσδόκητο αυτό αποτέλεσμα».

Η Microsoft, η Google και η Pfizer

Για τους επιπλέον παράγοντες που έχουν οδηγήσει στα καλά αποτελέσματα της χώρας η γερμανική FAZ αναφέρει:

«Πρώτον, η πάταξη της φοροδιαφυγής αποδίδει καρπούς. Η ψηφιοποίηση των φορολογικών αρχών έχει καταστήσει δυνατή, μεταξύ άλλων, τη μείωση του κενού ΦΠΑ, για παράδειγμα μέσω της αδήλωτης εργασίας. Οι απώλειες που προέκυψαν μειώθηκαν στο μισό, στα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία πέντε χρόνια. Επιπλέον, η Κυβέρνηση συνεχίζει τις ιδιωτικοποιήσεις. Το 2024 αναμένεται να προκύψουν έσοδα 5,8 δισ. ευρώ, με το κράτος να κερδίζει 3,3 δισ. ευρώ μόνο από την παραχώρηση του αυτοκινητόδρομου της Αττικής Οδού. Και έπειτα στην οικονομίαη Ελλάδα έχει καλύτερες επιδόσεις από πολλές άλλες χώρες της ΕΕ. Ενώ ο μέσος όρος ανάπτυξης της ΕΕ είναι 0,9%, η Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη 2,3% για την Ελλάδα το 2025 από 2,1% φέτος. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στην άνθηση του τουρισμού. Η κυβέρνηση έχει, επίσης, καταφέρει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των αγορών. Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης θεωρούν ότι η χώρα αποτελεί και πάλι επενδυτικό προορισμό. Η Microsoft, η Google και η Pfizer έχουν εγκατασταθεί εδώ τα τελευταία χρόνια, ενώ γερμανικές εταιρείες όπως η Fraport, η RWE, η Boehringer Ingelheim και η Teamviewer δραστηριοποιούνται επίσης στην Ελλάδα.

Ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί στα 950 ευρώ

Το δημοσίευμα τονίζει πως παρά τη θετική εξέλιξη, ο κ. Μητσοτάκης καλεί τους πολίτες να κρατήσουν χαμηλούς τόνους. «Ο λόγος είναι η συνεχιζόμενη στενότητα των Ελλήνων, των οποίων οι συντάξεις και οι μισθοί περικόπηκαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης της χώρας από το 2010 έως το 2018.

Η ανάκαμψη φτάνει σταδιακά στους πολίτες, αν και η κυβέρνηση έχει επανειλημμένα αυξήσει ελαφρώς τις συντάξεις και τον κατώτατο μισθό. Για το επόμενο έτος προβλέπεται αύξηση των συντάξεων κατά 2,4%, ενώ ο κατώτατος μισθός των 830 ευρώ μηνιαίως θα αυξηθεί σταδιακά στα 950 ευρώ έως το 2027. Και οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες θα πρέπει να καταβάλλουν ο καθένας 0,5 ποσοστιαίες μονάδες λιγότερες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον. Αυτά και άλλα μέτρα έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους πολίτες να σταθούν ξανά στα πόδια τους», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά και σημειώνεται πως:

«Η ανεργία αναμένεται να μειωθεί κάτω από το 10% το επόμενο έτος - από πάνω από 40% στο αποκορύφωμα της κρίσης. Η χώρα εξυπηρετεί, επίσης, τα χρέη της ως υπόδειγμα μαθητή: τα δάνεια από τους διεθνείς πιστωτές εξυπηρετούνται και η Αθήνα έχει αποπληρώσει ακόμη και το δάνειο της κρίσης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Ο δείκτης του δημόσιου χρέους αναμένεται να μειωθεί στο 147% το 2025 – ενώ πριν από δύο χρόνια ήταν 164%.»

