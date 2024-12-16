Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Πτώση 0,33%, στα 118,36 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω υποχώρησης και των ευρωπαϊκών αγορών.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, με τους επενδυτές να τιμολογούν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τον τραπεζικό κλάδο.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.464,48 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,33%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.458,26 μονάδες (-0,75%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 118,36 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 29.541.515 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,44%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,36%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (+2,47%), των ΕΛΠΕ (+2,37%) και της Σαράντης (+0,74%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-1,66%), του ΟΠΑΠ (-1,38%), της Πειραιώς (-1,22%) και της ΕΥΔΑΠ (-1,19%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.320.916 και 6.672.227 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 25,70 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 18,29 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 46 μετοχές, 48 πτωτικά και 25 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Βιοτέρ +7,14% και Κτήμα Λαζαρίδη +6,11%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μουζάκης(κ) -3,97% και Medicon -3,23%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 38,9000 -0,26%

ALPHA BANK: 1,6075 -0,77%

AEGEAN AIRLINES: 10,3500 +0,49%

VIOHALCO: 5,5200 -0,90%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ:18,4200 -0,65%

ΔΑΑ:8,0200 -0,45%

ΔΕΗ: 11,9200 -0,17%

COCA COLA HBC:33,6000 -0,88%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,9100 +2,47%

ΕΛΠΕ: 7,3500 +2,37%

ELVALHALCOR: 1,9600 +0,51%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,7200 -1,66%

ΕΥΔΑΠ: 5,8300 -1,19%

EUROBANK: 2,2030 -0,41%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1900 -0,14%

MOTOR OIL: 20,5600 +0,19%

JUMBO: 26,1200 +0,38%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:34,3600 +0,70%

ΟΛΠ:30,0000 +0,33%

ΟΠΑΠ: 15,7800 -1,38%

ΟΤΕ: 14,9300 +0,67%

AUTOHELLAS:10,3600 αμετάβλητη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8840 -1,22%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,9400 +0,74%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,8000 -0,25%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

