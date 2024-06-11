Το κλίμα προσλήψεων που αναμένεται στην Ελλάδα την περίοδο από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο του 2024, με συνολικές προοπτικές απασχόλησης 10 ποσοστιαίων μονάδων, καταγράφει η τελευταία έρευνα προοπτικών προσλήψεων του ομίλου ManpowerGroup.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι ελληνικοί οργανισμοί αναμένουν ότι οι προοπτικές απασχόλησης έχουν ενισχυθεί κατά 3 μονάδες σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο του 2024, ωστόσο αποδυναμώθηκαν κατά 6 μονάδες από το 3o τρίμηνο του 2023.

Το 37% των 525 Ελλήνων εργοδοτών, που συμμετείχαν στην έρευνα, αναμένει αύξηση του προσωπικού, το 23% περιμένει μείωση, ενώ το 37% δεν αναμένει καμία αλλαγή. Ωστόσο, παραμένει εξαιρετικά υψηλό (82%) το ποσοστό των εργοδοτών που αναφέρουν δυσκολία στην εύρεση του ταλέντου, που χρειάζονται.

Η Πληροφορική ο πιο ανταγωνιστικός κλάδος στην Ελλάδα

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, ο πιο ανταγωνιστικός κλάδος στην Ελλάδα είναι η Πληροφορική (38%), αν και οι προθέσεις στον κλάδο μειώθηκαν κατά 5 μονάδες από το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1 μονάδα από πέρυσι. Η πλειονότητα (74%) των εργοδοτών Πληροφορικής δηλώνουν δυσκολία στην εύρεση των εξειδικευμένων υποψηφίων, που χρειάζονται.

Ο κλάδος με τη μεγαλύτερη αύξηση από το προηγούμενο τρίμηνο είναι οι Μεταφορές, & η Εφοδιαστική Αλυσίδα, με αύξηση 14%, καταγράφοντας τον υψηλότερο δείκτη NEO (35%) στον συγκεκριμένο κλάδο από τότε που ξεκίνησε η παρακολούθηση το 2ο τρίμηνο του 2008.

Οι προοπτικές απασχόλησης στον κλάδο της Βιομηχανίας και Κατασκευών στην Ελλάδα διαμορφώνονται στο 15%, αυξημένες κατά 9% από το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 15% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Στον κλάδο των Χρηματοοικονομικών και Κτηματομεσιτικών, οι Έλληνες εργοδότες αναφέρουν θετικές προθέσεις προσλήψεων (15%), με μείωση -2% από το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο κλάδος της Υγείας και των Βιο-επιστημών αγγίζει το 10% (-7% από το προηγούμενο τρίμηνο) και ο κλάδος των Καταναλωτικών Αγαθών και Υπηρεσιών ανέρχεται σε 8% (+8% από το προηγούμενο τρίμηνο).

Ασθενέστερες προθέσεις προσλήψεων καταγράφουν η Ενέργεια και Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, όπου ο δείκτης διαμορφώνεται στο -6% (-6% από το προηγούμενο τρίμηνο) και ο κλάδος των Υπηρεσιών Επικοινωνίας, με προοπτικές απασχόλησης -13% (-38% από το προηγούμενο τρίμηνο και -58% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι).

Ο κ. Χαράλαμπος Καζαντζίδης, διευθύνων σύμβουλος της ManpowerGroup Ελλάδας, δήλωσε: «Παρά τις προκλήσεις στην αγορά εργασίας και τη μέτρια κατάσταση που διαμορφώνουν οι προοπτικές προσλήψεων στη χώρα, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι υπάρχουν ενδείξεις ανάκαμψης και αισιοδοξίας σε ορισμένους κλάδους. Συνεχίζει να έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο κλάδος της Πληροφορικής καταγράφει τον υψηλότερο δείκτη ζήτησης προσωπικού (38%), ενώ επίσης και ότι ο κλάδος των Μεταφορών και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας αποτυπώνει υψηλό δείκτη NEO (35%). Η ManpowerGroup Ελλάδας υποστηρίζει τον κλάδο της Πληροφορικής με τις Tech Academies, προσφέροντας εκπαίδευση στη γλώσσα προγραμματισμού SAP ABAP και SAP FINANCE, βοηθώντας τους υποψηφίους να αποκτήσουν πιστοποίηση SAP Certified Associate - Back-End Developer - ABAP Cloud & SAP FI Consultant, αντίστοιχα. Παράλληλα και για τον κλάδο Μεταφορών και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, η εταιρία διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις για μόνιμη και προσωρινή απασχόληση, ενισχύοντας την ανάπτυξη και ευημερία των οργανισμών και των εργαζομένων».

Η πιο ανταγωνιστική Περιφέρεια είναι η ευρύτερη Περιφέρεια της Αττικής (16%), σημειώνοντας άνοδο 2 μονάδων από το προηγούμενο τρίμηνο και πτώση κατά 4 μονάδες από το 3ο τρίμηνο του 2023.

Ισχυρότερες προοπτικές απασχόλησης σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις

Οι Έλληνες εργοδότες σε μεγάλες επιχειρήσεις, με 5.000+ εργαζόμενους, είναι οι πιο αισιόδοξοι (29%), παρουσιάζοντας άνοδο 7 μονάδων από το προηγούμενο τρίμηνο και 12 μονάδων από πέρυσι.

Αυτό το τρίμηνο εντοπίζονται οι χαμηλότερες προθέσεις που καταγράφηκαν σε μεγάλες εταιρίες με 250-999 εργαζόμενους για πάνω από δύο χρόνια, σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2022, όταν ήταν -1%.

Οι προοπτικές απασχόλησης στον κόσμο

Σε παγκόσμια κλίμακα, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης παραμένουν αμετάβλητες από το προηγούμενο τρίμηνο στις 22 μονάδες.

Το 42% των εργοδοτών αναμένει αύξηση των προσλήψεων, το 20% προβλέπει μείωση, ενώ το 35% καμία αλλαγή.

Υψηλότερες προθέσεις προσλήψεων εντοπίζονται στην Κόστα Ρίκα (35%) και πιο αδύναμες σε Ρουμανία και Αργεντινή (3%).

Στις ΗΠΑ (30%) οι προσδοκίες για την απασχόληση μειώθηκαν κατά 4 μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, εμφανίζοντας πτώση για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο.

Ομοίως, ο ρυθμός προσλήψεων της Κίνας (28%) επιβραδύνεται για άλλο ένα τρίμηνο (-4), ενώ η Ινδία (30%) «βλέπει» την πρώτη σημαντική πτώση (-6) από πέρυσι.

Συγκριτικά, η περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (18%) και η Νότια και Κεντρική Αμερική (22%), αναφέρουν βελτίωση των προσδοκιών απασχόλησης από το προηγούμενο τρίμηνο.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, στην έρευνα των προοπτικών απασχόλησης του ομίλου ManpowerGroup για το 3ο τρίμηνο του 2024 συμμετείχαν 40.374 εργοδότες σε 42 χώρες και επικράτειες.

Στους ερωτηθέντες τέθηκε ένα ερώτημα: «Πώς αναμένετε να αλλάξει ο συνολικός αριθμός των ατόμων που απασχολούνται στην περιοχή της ευθύνης σας το τρίμηνο έως το τέλος Ιουνίου 2024 σε σύγκριση με το τρέχον τρίμηνο;».

Ο όρος Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης (Net Employment Outlook), που χρησιμοποιείται σε αυτή την έρευνα, είναι το αποτέλεσμα της αφαίρεσης του ποσοστού των εργοδοτών που αναμένουν αύξηση στο ανθρώπινο δυναμικό τους από το ποσοστό των εργοδοτών που αναμένουν μείωση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το καθαρό υπόλοιπο (είτε θετικό είτε αρνητικό) των προοπτικών απασχόλησης. Τα δεδομένα έχουν προσαρμοστεί εποχιακά, προκειμένου να αντικατοπτρίζουν καλύτερα την πραγματικότητα των προβλεπόμενων προσλήψεων. Αυτές οι προσαρμογές εξομαλύνουν τον αντίκτυπο των εποχιακών διακυμάνσεων, οι οποίες συμβαίνουν τις ίδιες περιόδους κάθε χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

