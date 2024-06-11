Στη διευκόλυνση των πολιτών που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή γεννήθηκαν έως και την 31/12/1958, και των πολιτών με αναπηρία 67% και άνω, για την υποβολή της δήλωσής τους προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα, από σήμερα 11/6/2024, οι πολίτες που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν λογαριασμό ΙΒΑΝ πριν την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023, παρά μόνο εάν από τη δήλωσή τους προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο ή εκκρεμεί γι αυτούς ποσό άλλου φόρου προς επιστροφή.

Επισημαίνεται ότι ο ΙΒΑΝ μπορεί να δηλωθεί:

• Στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN

• Στην εφαρμογή για φορητές συσκευές myAADEapp επιλέγοντας Στοιχεία Επικοινωνίας > ΙΒΑΝ.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα:

• Από τις 25/4/2024, ημερομηνία έναρξης υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων, έχουν δηλωθεί 854.243 ΙΒΑΝ.

• Παραμένουν 75.464 πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους ή έχουν αναπηρία 67% και άνω, είναι δικαιούχοι επιστροφής φόρου και δεν έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ.

Πηγή: skai.gr

