Άνοιξε η πλατφόρμα για τη δήλωση των αναδρομικών

Την ευκαιρία να δηλώσουν αναδρομικά εισοδήματα τα έτη 2015-2021 έχουν πλέον οι φορολογούμενοι καθώς άνοιξε η σχετική πλατφόρμα. Έτσι όσοι έλαβαν αναδρομικά από μισθούς, συντάξεις ή άλλες πηγές πρέπει να τα δηλώσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, όταν και η πλατφόρμα θα κλείσει.



Τα εισοδήματα αυτά δηλώνονται με ξεχωριστή τροποποιητική δήλωση στο χρόνο που αφορούν γιατί σύμφωνα με το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο, κάθε είδους πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, συντάξεις που καταβλήθηκαν αναδρομικά σε μισθωτούς και συνταξιούχους είτε βάσει νόμου είτε δικαστικής απόφασης ή άλλης σύμβασης φορολογούνται στο έτος που ανάγονται – και με βάση κλίμακες και συντελεστές που ίσχυαν κατά το έτος εκείνο – γιατί ως χρόνος απόκτησης τους θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης τους. Κατά συνέπεια πρέπει να δηλωθούν με ξεχωριστή τροποποιητική δήλωση στον χρόνο που αφορούν.



Από το 2015 και μετά οι τροποποιητικές δηλώσεις των αναδρομικών υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Απαιτείται ξεχωριστή δήλωση για κάθε έτος στο οποίο αφορούν τα αναδρομικά. Έτσι αν κάποιος έλαβε αναδρομικά για τα έτη 2018 και 2019 θα χρειαστεί να υποβάλει 2 ξεχωριστές τροποποιητικές δηλώσεις.

Στις δηλώσεις αναδρομικών, τα ποσά είναι προσυμπληρωμένα και δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης άλλων κωδικών.



Ο επιπλέον φόρος που θα προκύψει -αφού αφαιρεθεί τυχόν φόρος που παρακρατήθηκε με συντελεστή 20% πρέπει να εξοφληθεί εφάπαξ έως τις 31 Ιανουαρίου 2025. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει η δυνατότητα της ρύθμισης σε έως 48 έντοκες δόσεις. Όσο περισσότερες οι δόσεις τόσο μεγαλύτερο και το επιτόκιο. Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη ρύθμιση της οφειλής.



Στην περίπτωση που ο επιπλέον φόρος που προκύπτει από τη δήλωση των αναδρομικών είναι έως 100€, δεν επιβάλλονται πρόστιμα. Πρόστιμο δεν επιβάλλεται και όταν οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται εκπρόθεσμα, όχι όμως λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των αναδρομικών, αλλά λόγω υπαιτιότητας του εργοδότη ή του αρμόδιου φορέα(ακόμη κι αν αυτός είναι του εξωτερικού) ο οποίος έχει την υποχρέωση έκδοσης και χορήγησης σχετικής βεβαίωσης απαραίτητης για να συμπληρωθεί η δήλωση. Σε τέτοιες περιπτώσεις η δήλωση θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον γίνει εντός του φορολογικού έτους που εκδόθηκαν οι αναγκαίες βεβαιώσεις από τους υπόχρεους φορείς.



Με συμπληρωματική δήλωση στον χρόνο που αφορούν θα πρέπει να δηλωθούν και τυχόν ανείσπρακτα δεδουλευμένα που καταβλήθηκαν μέσα στο 2023.

Για τις αποδοχές αυτές για τις οποίες ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών αποδόθηκε ή όφειλε να είχε αποδοθεί σε προγενέστερο φορολογικό έτος υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις στην αρμόδια για την παραλαβή τους υπηρεσία για τα έτη που οι αποδοχές αυτές ανάγονται.

Με την υποβολή της κάθε τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται αυτόματα νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου.

