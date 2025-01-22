Λογαριασμοί ρεύματος: Οι αυξήσεις στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις

Ανοικτό το ενδεχόμενο για νέες επιδοτήσεις ρεύματος τον Φεβρουάριο άφησε ο Θεόδωρος Σκυλακάκης, ωστόσο μέσα στο επόμενο διάστημα, αναμένουμε αυξήσεις στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις που υπάρχουν στους λογαριασμούς ρεύματος.

Ειδικά τις τελευταίες δύο ημέρες έχουμε σημαντικές αυξήσεις στη χονδρική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ το πρωί της Τετάρτης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος δήλωσε για άλλη μία φορά ότι αν χρειαστεί – και είναι πολύ πιθανό ότι – θα δοθούν επιδοτήσεις και τον Φεβρουάριο.

Ωστόσο, αυξήσεις αναμένονται στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις των λογαριασμών ρεύματος, το ύψος των οποίων θα καθοριστεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να αναθεωρηθεί το τέλος υπέρ ΑΔΜΗΕ για το 2025 προκειμένου να περιλαμβάνει και μέρος του κόστους της διασύνδεσης με την Κρήτη, που θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία τον Απρίλιο και με την Κύπρο που βρίσκεται ακόμα στο στάδιο των ερευνών.

Μέσα στον επόμενο μήνα, αναμένεται επίσης να προσδιοριστεί και το νέο έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ για την τετραετία 2025-2028, ενώ υπάρχουν εισηγήσεις που αναφέρουν ότι θα περιλαμβάνει και το κόστος των ρευματοκλοπών που μέχρι στιγμής επιβαρύνει την χρέωση της κιλοβατώρας.

Έρευνες για υδρογονάνθρακες: Μέχρι το τέλος της εβδομάδας η προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού

Εξελίξεις σημειώθηκαν και στο θέμα των υδρογονανθράκων καθώς ξεκινά η διαδικασία αδειοδότησης των νέων περιοχών εξερεύνησης.

Αναμένεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας η προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού για τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης της θαλάσσιας περιοχής νότια της Πελοπονήσσου. Ολοκληρώθηκαν οι δύο προπαρασκευαστοικές ενέργειες, η ΕΔΕΥΕΠ εισηγήθηκε την αποδοχή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδήλωσαν η Chevron και η HELLENiQ, ενώ κατέθεσε και την στατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

