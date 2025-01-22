Alpha Bank: Απεριόριστες δωρεάν συναλλαγές και μηδενική συνδρομή για κάρτες bonus με τα νέα συνδρομητικά πακέτα Unlimited και Advanced

Η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι διαθέτει πρώτη ένα unlimited πακέτο με απεριόριστες δωρεάν συναλλαγές και μηδενική συνδρομή για πιστωτική και χρεωστική κάρτα. Με μηνιαίο κόστος μόλις 5 ευρώ, το myAlpha Benefit Unlimited καλύπτει όλες τις πιθανές συναλλακτικές ανάγκες των πελατών της.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Alpha Bank ανανεώνει από 15.02.2025 τα πακέτα των συναλλαγών της συνδυάζοντας αυξημένες τραπεζικές υπηρεσίες και δραστική εξοικονόμηση κόστους για τους Πελάτες της. Συγκεκριμένα:

Το νέο πακέτο myAlpha Benefit - Unlimited (που αντικαθιστά το πακέτο Premium) προσφέρει απεριόριστες συναλλαγές με μηνιαίο κόστος 5 ευρώ. Πιο αναλυτικά:

• Δωρεάν απεριόριστα εισερχόμενα εμβάσματα έως 5.000 ευρώ

• Δωρεάν απεριόριστα εξερχόμενα εμβάσματα έως 5.000 ευρώ, μέσω e-banking

• Δωρεάν συνδρομή σε μία πιστωτική κάρτα Gold Visa/Mastercard Bonus

• Δωρεάν συνδρομή σε μία χρεωστική κάρτα Enter Visa/Mastercard Bonus

• Δωρεάν ειδοποιήσεις SMS Alerts για τις κινήσεις των λογαριασμών

• Απεριόριστες δωρεάν αναλήψεις μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ

• Απεριόριστες δωρεάν πληρωμές κάρτας άλλης τράπεζας, μέσω e-banking

• Δύο δωρεάν μπλοκ επιταγών, ετησίως

• Απεριόριστες δωρεάν πάγιες εντολές και πληρωμές μέσω e-banking

• Δωρεάν επανέκδοση χρεωστικής και προπληρωμένης κάρτας

Με την επιλογή του πακέτου Unlimited, οι Πελάτες της Τράπεζας μπορούν να εξοικονομήσουν κατά μέσο όρο 20 ευρώ μηνιαίως σε σχέση με το αντίστοιχο κόστος χρήσης των συναλλαγών εκτός πακέτου, ενώ σε περιπτώσεις που απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός συναλλαγών, το μηνιαίο όφελος είναι ακόμη μεγαλύτερο.

Το πακέτο myAlpha Benefit Advanced, αναβαθμίζεται ως προς το περιεχόμενό του και παρέχεται με μειωμένο κόστος στα 3 ευρώ τον μήνα προσφέροντας:

• Δωρεάν 3 εισερχόμενα εμβάσματα έως 5.000 ευρώ

• Δωρεάν 3 εξερχόμενα εμβάσματα έως 5.000 ευρώ, μέσω e-banking

• Δωρεάν συνδρομή σε μία πιστωτική κάρτα Visa/Mastercard Bonus

• Δωρεάν συνδρομή σε μία χρεωστική κάρτα Enter Visa/Mastercard Bonus

• Τρεις δωρεάν αναλήψεις χρημάτων μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ

• Ένα δωρεάν μπλοκ επιταγών ετησίως

• Μία δωρεάν πληρωμή κάρτας άλλης τράπεζας, μέσω e-banking

• Απεριόριστες δωρεάν πάγιες εντολές και πληρωμές μέσω e-banking

• Δωρεάν επανέκδοση χρεωστικής και προπληρωμένης κάρτας

Με την επιλογή του πακέτου Advanced, οι Πελάτες της Τράπεζας μπορούν να εξοικονομήσουν έως και 8 ευρώ μηνιαίως σε σχέση με το αντίστοιχο κόστος χρήσης όλων των συναλλαγών εκτός πακέτου.

Πηγή: skai.gr

