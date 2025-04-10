Φόρουμ των Δελφών: Πυρηνική Ενέργεια στην Ελλάδα- Προοπτικές και προκλήσεις για το μέλλον

Το παρόν και το μέλλον της πυρηνικής ενέργειας στη χώρα μας απασχόλησε το στρογγυλό τραπέζι επιστημόνων στο 10o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, οι οποίοι εξέφρασαν τη διαπίστωση ότι η Ελλάδα, έχει να κάνει πολλά βήματα ακόμα στον τομέα.

Ο Ariel Levite, Senior Fellow στο Carnegie Endowment for International Peace και στο Belfer Center for Science and International Affairs στο Ισραήλ, επεσήμανε ότι η σχέση της Ελλάδας με την πυρηνική ενέργεια είναι χαρακτηριστική: ξεκίνησε με ενθουσιασμό, αλλά εξελίχθηκε με περιορισμένη εφαρμογή. Πρόσθεσε, πως στη χώρα μας υπήρχε απόθεμα που θα μπορούσε να καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες για χιλιετίες.

Αναφέρθηκε, δε, και στα χαρακτηριστικά της ενέργειας αυτής, με βασικότερο το γεγονός ότι προέρχεται από μία τεχνολογία ανάπτυξης πυρηνικών όπλων και αποτελεί στοίχημα το πως μπορεί να αποτελέσει ένα στοίχημα ειρηνικής αξιοποίησης. Επισήμανε, επίσης, ότι είναι απαραίτητη η στήριξη από την πολιτεία ώστε να αποτραπούν καταστροφικά γεγονότα, όπως αυτά στο Τσερνόμπιλ και τη Φουκουσίμα και παρέθεσε ως θετικά παραδείγματα τη Γαλλία και την Κίνα, οι οποίες επένδυσαν με τόλμη στην πυρηνική τεχνολογία.

Για το παρόν και το μέλλον της πυρηνικής ενέργειας, τόνισε πως πρέπει να λάβουμε μερικά δεδομένα υπόψη. Αρχικά, ότι πυρηνικοί αντιδραστήρες κατασκευάζονται πλέον ταχύτερα και οικονομικότερα. Επίσης, για την Ελλάδα προκύπτουν νέες δυνατότητες πέρα από τα παραδοσιακά εργοστάσια: εφαρμογές στη ναυτιλία, την αφαλάτωση και την τροφοδοσία κέντρων δεδομένων. Ωστόσο, σημαντικές προκλήσεις παραμένουν, όπως η έλλειψη υποδομών, προσωπικού και ρυθμιστικού πλαισίου, καθώς και η αποδυνάμωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και η αντίδραση των κοινοτήτων. Για την Ελλαδα, ανέφερε πως θα πρέπει να συνεργαστεί με άλλα κράτη όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία, καθώς και να δημιουργήσει ένα πυρηνικό πρόγραμμα που θα είναι αποτελεσματικό για το μέλλον.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Αθανάσιος Πλατιάς Καθηγητής Στρατηγικής στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά.

Ο Χρήστος Χουσιάδας, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, δήλωσε πως υπάρχουν προκλήσεις για την ανάπτυξη μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων όσον αφορά τη ρυθμιστική αδειοδότηση. Επίσης, ανέφερε ότι υπάρχει μία αντικρουόμενη εικόνα καθώς από τη μία πλευρά πρόκειται για μία καινοτόμο τεχνολογία, ενώ από την άλλη, δεν υπάρχει η ετοιμότητα ώστε να χαλαρώσουν οι κανόνες και να έχουμε πυρηνική ενέργεια. Επιπλέον, σημείωσε ότι στη ναυτιλία υπάρχει αυτή τη στιγμή σημαντικό momentum για τη χρήση πυρηνικής ενέργειας, το οποίο η χώρα μας δεν μπορεί να αγνοήσει.

Ο Γιώργος Νούνεσης, Διευθυντής στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών "Δημόκριτος" και Σύμβουλος στην EY, ανέφερε πως η Ελλάδα 15 χρόνια μετά τη Χιροσίμα, βρέθηκε κοντά σε τεχνολογικό επίτευγμα στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, όμως ουδέποτε ελήφθη η πολιτική απόφαση για την αξιοποίησή της. Σήμερα, όπως σημείωσε, δεν είναι σίγουρος ότι η χώρα είναι έτοιμη να υιοθετήσει την πυρηνική τεχνολογία και πως για να συμβεί αυτό θα πρέπει να πειστεί η κοινή γνώμη για την αναγκαιότητά της. Πρόσθεσε ακόμα, πως η Ελλάδα θα πρέπει να αναλογιστεί το χρόνο και το κόστος που χρειάζεται για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο.

Ο Διονύσης Χιώνης, Συνιδρυτής της Athlos Energy, ανέφερε ότι όλο και περισσότερες χώρες βασίζονται στην πυρηνική ενέργεια για την απεξάρτηση και ενεργειακή αυτονομία. Την ίδια στιγμή η Ελλάδα επενδύει αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ στις ΑΠΕ αλλά θα πρέπει να λάβει υπόψη και τους περιορισμούς αυτών των τεχνολογιών. Η πυρηνική ενέργεια δεν αποτελεί λύση πολυτελείας για «μεγάλους παίκτες», καθώς είναι οικονομική, αρθρωτή και μπορεί να είναι και ασφαλής. Άρα, η Ελλάδα έχει μία δεύτερη ευκαιρία και δε πρέπει να τη χάσει.

Για την Athlos Energy, που είναι η πρώτη εταιρεία για την πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα, ανέφερε ότι έχει ως στόχο να φέρει διεθνείς εμπειρογνώμονες για να ενημερώσουν την κυβέρνηση και την κοινή γνώμη. Ζήτησε, δε, την αναθεώρηση του ΕΣΕΚ ώστε συμπεριλάβει την πυρηνική ενέργεια. Στη συνέχεια θα έπρεπε να συσταθεί μία ομάδα εργασίας ώστε να εκπονήσει μία μελέτη σκοπιμότητας που θα διαρκέσει ένα με ενάμιση έτος. και θα έχει ως αποστολή να απαντήσει καίρια ερωτηματα για να ληφθεί η απόφαση, και να υπάρξει ρυθμιστικό πλαίσιο. Αν η απόφαση είναι θετική, τότε η Ελλάδα θα μπορούσε να αποκτήσει το πρώτο της πυρηνικό εργοστάσιο εντός 15 ετών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.