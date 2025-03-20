Θεοδωρικάκος: Θα πάρουμε πίσω 480 εκατ. ευρώ από ιδιώτες για επενδύσεις που δεν έγιναν ποτέ

«Έχω πάει στο Υπ. Ανάπτυξης πριν 9 μήνες. Έχουμε διαπιστώσει μέσα από τις Υπηρεσίες ότι για τους αναπτυξιακούς νόμους του 2004 και του 2011 έχουν δοθεί χρήματα ως προκαταβολές για επενδύσεις, οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Πρόκειται για 480 εκατομμύρια ευρώ, που αφορούν περίπου 1400 επενδυτικά σχέδια. Θα τα κυνηγήσουμε μέχρι το τελευταίο ευρώ για να γυρίσουν πίσω τα χρήματα των φορολογούμενων και να αξιοποιηθούν από την κυβέρνηση και το κράτος για κοινωνικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς», είπε το πρωί της Πέμπτης ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Ο κ. Θεοδωρικάκος προσέθεσε ότι «το ίδιο έχει γίνει και με τον αναπτυξιακό νόμο του 2016 και εκεί μάλιστα είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα. Έχουμε ξεκινήσει έρευνα και για αυτά, θα προχωρήσουμε μέχρι τέλους», συμπληρώνοντας ότι «στο σύνολο αυτών των υποθέσεων τα λεφτά θα γυρίσουν πίσω. Όλα αυτά αφορούν την κοινωνία».

Ακόμη, ο κ. Θεοδωρικάκος, μεταξύ άλλων, επεσήμανε ότι ως Κυβέρνηση και πολιτικό σύστημα «οφείλουμε να ακούμε την κοινωνία, άλλωστε η φωνή της κοινωνίας είναι ισχυρή».

Για τα θέματα της ακρίβειας είπε ότι έχει σημασία και η πολιτική σταθερότητα για την αντιμετώπιση του φαινομένου και εν γένει για την πορεία της οικονομίας, αναφέροντας ότι «η αλήθεια είναι ότι τα χρόνια που κυβερνά η ΝΔ έχει επιτευχθεί αναπτυξιακός ρυθμός 2% και θα διατηρηθεί, έχει αυξηθεί κατά 30% ο κατώτατος μισθός κ.ο.κ., ενώ και η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Moody’s βοηθάει να έρχονται λεφτά για επενδύσεις στην Eλλάδα και να βρίσκουν δουλειά οι άνεργοι και είναι σημαντικό ότι μειώθηκε και η ανεργία».

«Πρέπει να γίνουμε περισσότερο παραγωγικοί ως χώρα και να στρέψουμε σε πράγματα που κάνουν την Ελλάδα πιο ανταγωνιστική», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, σημειώνοντας ότι απαιτούνται παρεμβάσεις στην βιομηχανία, στον πρωτογενή τομέα και στις εξαγωγές.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης είπε ότι «έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι στην αγορά και έχουν επιβληθεί πρόστιμα 6 εκατ. ευρώ. Οι τιμές έχουν αυξηθεί πολύ σε σχέση με την περίοδο πριν από την πανδημία του κορονοϊού, έχει αυξηθεί και το επίπεδο των εισοδημάτων από τότε πχ. κατά 28% αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι μηδενικός στην Ελλάδα, πρόσφατα ήμουν στη Βουλγαρία και μου ζήτησαν ενημέρωση για το πως το έχουμε καταφέρει αυτό στη χώρα μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.