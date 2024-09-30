Μεγάλη αύξηση του ΑΕΠ, σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα, αυξήσεις μισθών, μείωση της ανεργίας στα προ κρίσης επίπεδα και αποκλιμάκωση του χρέους, προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Διαρθρωτικό Σχέδιο 2025- 2028, τα βασικά σημεία του οποίου παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης με τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά. Και όπως επεσήμανε ο υπουργός, με το Μεσοπρόθεσμο «πετυχαίνουμε δημοσιονομική σταθερότητα, με μείωση χρέους, ανάπτυξη και αύξηση των εισοδημάτων»

Το Σχέδιο προωθείται με επιστολή του υπουργού στη Βουλή, για να συζητηθεί την Παρασκευή στην αρμόδια Επιτροπή, παρουσία της Τραπέζης της Ελλάδος και του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια, το τελικό σχέδιο θα αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να εγκριθεί στις 28 Νοεμβρίου από το Ecofin.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου:

-Το δημόσιο χρέος από 153,7% του ΑΕΠ σήμερα θα μειωθεί στο 133,4% του ΑΕΠ το 2028.

-Το δημοσιονομικό έλλειμμα (με όριο το 3% του ΑΕΠ) από 1% του ΑΕΠ εφέτος, θα διαμορφωθεί σε 0,6% του ΑΕΠ το 2025, σε 0,8% του ΑΕΠ το 2026, σε 1,1% του ΑΕΠ το 2027 και σε 1,2% του ΑΕΠ το 2028.

-Το πρωτογενές πλεόνασμα στον προϋπολογισμό, από 2,4% του ΑΕΠ εφέτος (έναντι αρχικής πρόβλεψης για 2,1% του ΑΕΠ) θα διαμορφωθεί σε 2,5% του ΑΕΠ το 2025 και σε 2,4% του ΑΕΠ για κάθε ένα από τα επόμενα έτη.

-Το ονομαστικό ΑΕΠ, από 232 δισ. ευρώ θα διαμορφωθεί σε 242 δισ. ευρώ το 2025, σε 253 δισ. ευρώ το 2026, σε 263 δισ. ευρώ το 2027 και σε 272 δισ. ευρώ το 2028. Σύμφωνα με τον υπουργό, οι προβλέψεις αυτές είναι συντηρητικές, καθώς η Κομισιόν δεν λαμβάνει υπόψη τις εισροές από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ.

-Η ποσοστιαία αύξηση του ΑΕΠ θα έχει ως εξής: 2,2% εφέτος (2,2% η πρόβλεψη της ΕΕ), 2,3% το 2025 (1,8% η Κομισιόν), 2% το 2026 (0,7% προβλέπει η ΕΕ), 1,5% το 2027 (αντί 0,7% που προβλέπει η ΕΕ) και 1,3% το 2028 (η Κομισιόν προβλέπει 0,8%). Όπως επανέλαβε ο υπουργός, η Κομισιόν επίσης δεν λαμβάνει υπόψη το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ.

-Ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί από 650 ευρώ το 2019 σε 950 ευρώ το 2027 και ο μέσος μισθός από 1.046 ευρώ το 2019 σε 1.500 ευρώ το 2027.

-Η ανεργία θα αποκλιμακωθεί από 10,5% εφέτος σε 9,7% το 2025, σε 9,2% το 2026, σε 8,7% το 2027 και σε 8,5% το 2028.

Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, στο Μεσοπρόθεσμο περιλαμβάνονται και οκτώ βασικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις για: Το δημογραφικό, το στεγαστικό, την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, την ενίσχυση του συστήματος υγείας, την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, τον περιορισμό της φοροδιαφυγής που θα επιτρέψει την περαιτέρω μείωση των φόρων, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την επισκόπηση των δαπανών για την ορθολογικότερη κατανομή τους. Για το τελευταίο, ο υπουργός ανέφερε ενδεικτικά τη στόχευση στα κοινωνικά επιδόματα, στο επίδομα ανεργίας, στις λειτουργικές δαπάνες (π.χ. κρατικά αυτοκίνητα), στις φαρμακευτικές δαπάνες και στις δαπάνες των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και των ΟΤΑ.

Καθώς, η βασική στόχευση του Μεσοπρόθεσμου για τα κράτη- μέλη της ΕΕ θα είναι το όριο των πρωτογενών καθαρών δαπανών και όχι τα πρωτογενή πλεονάσματα, ο υπουργός επεσήμανε ότι επετεύχθη συμφωνία της χώρας με την Κομισιόν- λόγω των καλύτερων δημοσιονομικών επιδόσεων εφέτος- για επιπλέον 700 εκατ. ευρώ το 2025 και συνολικά 4 δισ. ευρώ την τετραετία. Αυτό, είπε ο κ. Χατζηδάκης, δημιουργεί μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο για τις δαπάνες για τις συντάξεις, τις λειτουργικές δαπάνες και τις δαπάνες για την εθνική άμυνα.

Σύμφωνα με τον υπουργό, με το Μεσοπρόθεσμο επιτυγχάνονται:

-Μεγάλη μείωση του χρέους.

-Προώθηση διαρθρωτικών παρεμβάσεων.

-Περιορισμός της φοροδιαφυγής (εκτιμώνται επιπλέον έσοδα 2,5 δισ. ευρώ το 2027).

-Κάλυψη αυξημένων αμυντικών δαπανών.

-Ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.

-Μείωση της ανεργίας.

-Μείωση των φόρων και ενίσχυση των εισοδημάτων.

Καταλήγοντας ο υπουργός, είπε ότι «το βασικό μήνυμα είναι ότι με το Σχέδιο ανεβάζουμε την οικονομία πολλά σκαλιά παραπάνω και υλοποιούμε όλες τις δεσμεύσεις της ΝΔ».

Πηγή: skai.gr

