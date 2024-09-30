Σημαντική υποχώρηση στα λειτουργικά κέρδη, με τον τζίρο ωστόσο να διατηρείται στα ίδια επίπεδα, ανακοίνωσε η ΑΒ Βασιλόπουλος για το 2023.

Ειδικότερα, όπως τονίζει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, προχωράει στη στρατηγική ανάπτυξης της επόμενης μέρας, με δέσμευση στη βιώσιμη επιχειρηματικότητα και τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας. Όπως αναδεικνύουν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2023, η εταιρεία συνεχίζει να υλοποιεί το στρατηγικό πλάνο μετασχηματισμού της, με στόχο την ενίσχυση της θέσης της στην αγορά.

Το 2023, οι πωλήσεις της ΑΒ Βασιλόπουλος διαμορφώθηκαν στα 1,97 δισ. ευρώ, διατηρώντας τα ίδια επίπεδα με το 2022. Τα Λειτουργικά Κέρδη έφτασαν στα 6,5 εκατ. ευρώ, έναντι 20 εκατ. ευρώ το 2022, μείωση η οποία αποδίδεται κατεξοχήν σε λογιστικές και λοιπές έκτακτες μη λειτουργικές δαπάνες και η οποία -όπως τονίζεται στην ανακοίνωση- δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική απόδοση της εταιρείας. Για τον λόγο αυτό, σημειώνεται ότι τα Προσαρμοσμένα Λειτουργικά Κέρδη 1 (χωρίς απομειώσεις και έκτακτες ζημίες) ανήλθαν σε 29 εκατ. και τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 132 εκατ. ευρώ, στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα σταθεροποίηση της απόδοσης, καθώς το ποσοστό λειτουργικής κερδοφορίας παρέμεινε αμετάβλητο. Η θετική απόδοση της εταιρείας αντικατοπτρίζεται και στη βελτίωση των λειτουργικών ταμειακών ροών, που ανήλθαν σε 120 εκατ. ευρώ, αυξημένων κατά 77 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2022.

Ο Νίκος Λαβίδας, Brand President της ΑΒ Βασιλόπουλος, δήλωσε: «Είμαστε σε πορεία μετάβασης και μετασχηματισμού που οδηγεί στην επόμενη μέρα της ΑΒ Βασιλόπουλος: Βιώσιμη ανάπτυξη, λειτουργική αποδοτικότητα, προϊόντα και υπηρεσίες που συνδυάζουν υψηλή ποιότητα και προσιτή τιμή, διεύρυνση του δικτύου μας, ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας, και όλα αυτά, πάντα με τον άνθρωπο στο επίκεντρο και με σεβασμό στο περιβάλλον. Πιστεύουμε στη δύναμη της ΑΒ Βασιλόπουλος και στοχεύουμε πάντα στο καλύτερο για όλους».

Παράλληλα, η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να στηρίζει την ελληνική οικονομία, με συνολικές εισφορές στα 172 εκατ. ευρώ, και επενδύσεις ύψους 57 εκατ. ευρώ σε νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και στην αναδιάρθρωση του δικτύου της για το 2023, προχωρώντας στη δημιουργία και λειτουργία 5 νέων εταιρικών καταστημάτων και σε 30 νέες προσθήκες στο δίκτυο franchise. Μέσα στην τρέχουσα χρονιά, η ΑΒ σχεδιάζει την προσθήκη 48 νέων καταστημάτων franchise, συνεχίζοντας να στηρίζει τη μεσαία επιχειρηματικότητα, αλλά και την απασχόληση, διαθέτοντας 2.000 εργαζομένους στα franchise καταστήματά της. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο franchise πανελλαδικά, με 292 καταστήματα.

Ενίσχυση της ποικιλίας προϊόντων και του e-commerce

Ταυτόχρονα, η ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών παραμένει στην καρδιά της λειτουργίας της ΑΒ Βασιλόπουλος. Η εταιρεία συνεχίζει να εστιάζει στην ανάπτυξη της αγροτικής, κτηνοτροφικής παραγωγής και αλιείας, συνεργαζόμενη με τοπικούς παραγωγούς, ενώ προσφέρει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας υψηλής ποιότητας, με στόχο την επόμενη τριετία την εισαγωγή 450 νέων προϊόντων και 1.000 νέων κωδικών που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή. Μεγάλη σημασία για την ΑΒ Βασιλόπουλος έχουν τα μικρά καταστήματα γειτονιάς, η ταχεία παράδοση (fast delivery) και το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce), που είναι πεδία ανάπτυξης για την εταιρεία, με ναυαρχίδα το ΑΒ Home Shop Center, το οποίο διαθέτει περισσότερα από 380 άτομα προσωπικό και στόλο άνω των 60 φορτηγών, εξυπηρετώντας όλη την Αττική.

Ο άνθρωπος και το περιβάλλον στο επίκεντρο

Όσον αφορά στο κοινωνικό της αποτύπωμα, η εταιρεία έχει προσφέρει πάνω από 6 εκατ. ευρώ σε δωρεές μέσω του προγράμματος «Τρόφιμα Αγάπης», ενώ έχει διαθέσει 13,8 εκατ. γεύματα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και περίπου 110.000 υγιεινά γεύματα σε μαθητές. Ταυτόχρονα, η ΑΒ Βασιλόπουλος ενδυναμώνει το ανθρώπινο δυναμικό της, επενδύοντας σε περισσότερες από 460.000 ώρες εκπαίδευσης και προσφέροντας επιπλέον παροχές ύψους 18,5 εκατ. ευρώ. Σημαντική πρόκληση, ωστόσο, παραμένει η εύρεση προσωπικού, με ανοιχτές θέσεις εργασίας στα καταστήματα.

Τέλος, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, η ΑΒ Βασιλόπουλος μειώνει τον περιβαλλοντικό της αντίκτυπο και προάγει πρακτικές που ενισχύουν την οικολογική ισορροπία. Ειδικότερα, δεσμεύεται να επιτύχει μηδενικές εκπομπές έως το 2050 σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ παράλληλα υλοποιεί εκτενή προγράμματα εκπαίδευσης για τους εργαζομένους της με στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβαλλοντικής ευθύνης. Με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του άνθρακα της

Κατηγορίας 3 (Scope 3) κατά 37% στο σύνολο της εφοδιαστικής της αλυσίδας έως το 2030 και μηδενικό αποτύπωμα μέχρι το 2050, η ΑΒ Βασιλόπουλος έχει αναπτύξει επίσης τo ΑΒ Climate Hub, έναν ιστότοπο που αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την προετοιμασία της εφοδιαστικής αλυσίδας για τη μέτρηση του ανθρακικού αποτυπώματος.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να ενδυναμώνει την παρουσία της στην ελληνική αγορά, παραμένοντας πιστή στις αξίες της, στην ποιότητα και στην κοινωνική ευθύνη. Με στρατηγικούς στόχους που εστιάζουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας, η εταιρεία συμβάλλει σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

