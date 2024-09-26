Μείωση επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας - Η τρίτη εντός του 2024

Στην τρίτη μείωση των επιτοκίων, εντός του 2024, με στόχο τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, προχώρησε η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας, η οποία την Πέμπτη έκοψε το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες, στο 1%.

Την κίνηση είχαν προβλέψει 30 από τους 32 αναλυτές που συμμετείχαν σε σχετική δημοσκόπηση του Reuters.

Οπως μεταδίδει το CNBC, η μείωση των επιτοκίων έρχεται σε συνέχεια του υποτονικού ρυθμού του πληθωρισμού (κινήθηκε στο 1,1% τον Αύγουστο) και του ράλι που έχει καταγράψει το ελβετικό φράγκο, αλλά και σε συνέχεια αντίστοιχων κινήσεων που πραγματοποίησαν το τελευταίο διάστημα τόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (η οποία ωστόσο καθυστέρησε σε σχέση με τις υπόλοιπες, η οποία ωστόσο ανταποκρίθηκε με μια επιθετική μείωση 50 μονάδων βάσης).

Σημειώνεται πως η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας ήταν η πρώτη από τις μεγάλες δυτικές κεντρικές τράπεζες που μείωσε τα επιτόκια, τον Μάρτιο.

Μιλώντας στο CNBC, ο πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας, Thomas Jordan (ο οποίος θα αποχωρήσει στα τέλη του μήνα), εκτίμησε πως "ενδέχεται να χρειαστούν περαιτέρω μειώσεις ώστε να σταθεροποιηθεί ο πληθωρισμός, εντός των επόμενων τριών μηνών” ωστόσο αρνήθηκε να τοποθετηθεί όσον αφορά το πόσες παρεμβάσεις θα χρειαστούν.

“Τον Δεκέμβριο, οι νέες εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό, θα μας πουν σε ποια κατεύθυνση θα πρέπει να προσαρμοστεί η νομισματική πολιτική” είπε.



Πηγή: skai.gr

