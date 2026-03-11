Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης, μετά τη χθεσινή ισχυρή ανοδική αντίδραση, εν μέσω πτωτικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές.

O Γενικός Δείκτης, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.166,51 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,56%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 18,19 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,63%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,18%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Aegean Airlines (+1,86%), της Lamda Development (+0,79%), της Jumbo (+0,76%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,52%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Σαράντης (-3,16%), της Eurobank (-1,69%), της Metlen (-1,32%) και της Viohalco (-1,28%).

Ανοδικά κινούνται 38 μετοχές, 51 πτωτικά και 9 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Ξυλεμπορία(π) (+9,09%) και Trastor (+4,17%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Γενική Εμπορίου (-4,19%) και Τζιρακιάν (-4,17%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

