Σχεδόν 75.000 καταγγελίες πολιτών για φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο, ύποπτες συναλλαγές και διαφθορά έφτασαν στην ΑΑΔΕ το 2024 - τουλάχιστον 200 καταγγελίες την ημέρα.

Συγκεκριμένα, το 2024 καταγράφηκαν συνολικά 74.944 αναφορές, εκ των οποίων οι 31.309 καταχωρήθηκαν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Αναλυτικά οι καταγγελίες αφορούσαν:

- 27.514 για φορολογικές παραβάσεις,

- 345 για τελωνειακές παραβάσεις και λαθρεμπόριο,

- 3.450 για διαφθορά δημοσίων υπαλλήλων.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αλλοι 43.635 πολίτες, απέστειλαν στοιχεία μέσω της εφαρμογής Appodixi, για «ύποπτες» αποδείξεις, συμβάλλοντας στον έλεγχο της φορολογικής συμμόρφωσης.

Την εφαρμογή «Αppodixi», την έχουν «κατεβάσει» στο κινητό τους τηλέφωνο περισσότεροι από 300.000 πολίτες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να σκανάρουν και να στέλνουν στην ΑΑΔΕ αποδείξεις με ενδείξεις για πειραγμένα στοιχεία ή μη διαβίβασή τους στο φορολογικό μηχανισμό.

Σε πολλές περιπτώσεις η εφαρμογή «Appodixi» έχει οδηγήσει τις ελεγκτικές αρχές στον εντοπισμό δεκάδων περιπτώσεων φοροδιαφυγής με έκδοση εικονικών αποδείξεων η μη έκδοση αποδείξεων.

Σε περιπτώσεις όπου επιβεβαιώνεται από τις καταγγελίες ότι ο φορολογικός μηχανισμός μιας επιχείρησης έχει παραβιαστεί, επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα. Συγκεκριμένα, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 10.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία, ενώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία το ελάχιστο πρόστιμο ανέρχεται στα 30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.