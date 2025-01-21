Σε μια νέα εποχή, με λιγότερο χαρτί και περισσότερη ταχύτητα, περνάει το Κτηματολόγιο, αφού και τα 392 υποθηκοφυλακεία σε όλη την Ελλάδα έκλεισαν οριστικά (σ.σ. τα 201 το 2024), σηματοδοτώντας μια ιστορική μετάβαση από τη γραφειοκρατία σε έναν σύγχρονο ψηφιακό κόσμο υπογραμμίζοντας παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης.

Με την κατάργηση των υποθηκοφυλακείων όλες οι αρμοδιότητες όπως και οι διαδικασίες για τη μεταβίβαση και διαχείριση ακινήτων περνούν πλέον στο Κτηματολόγιο. Οι πολίτες αποχαιρετούν οριστικά τις χρονοβόρες και πολύπλοκες διαδικασίες του παρελθόντος.

Παράλληλα, το έργο της ψηφιοποίησης, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, βρίσκεται ήδη στο 45% ολοκλήρωσης (280 εκατομμύρια σελίδες), όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου. Με την ψηφιοποίηση 600 εκατομμυρίων σελίδων, ικανοποιείται ένα αίτημα δεκαετιών για σύγχρονη, γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση στα αρχεία από τους δικηγόρους χωρίς να απαιτείται μετάβαση σε κανένα Γραφείο με φυσική παρουσία.

Νέες Υπηρεσίες και Αποτελέσματα

akinita.gov.gr: Το σύνολο των αγοραπωλησιών που υποβλήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2024 μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας πήρε πιστοποιητικό μεταγραφής μέσα σε μόλις 1 εργάσιμη ημέρα. Κτηματογράφηση: Το ποσοστό κτηματογράφησης έχει αυξηθεί σε 60% και μέχρι το τέλος του 2025 θα ολοκληρωθεί στο 100%. Ενσωμάτωση Τεχνητής Νοημοσύνης: Το Κτηματολόγιο είναι ο πρώτος φορέας που εφαρμόζει σύστημα ΤΝ για έκδοση διοικητικών αποφάσεων με τα πρώτα αποτελέσματα να έχουν φέρει ήδη υπερδιπλασιασμό των εβδομαδιαίων αποφάσεων από τον Σεπτέμβριο του 2024 που ψηφίστηκε ο Νόμος 5142/24 έως σήμερα.

Δ. Παπαστεργίου: Προχωρούμε στην επόμενη ψηφιακή ημέρα, καθιστώντας το κράτος αποτελεσματικότερο προς όφελος των πολιτών

«Με το οριστικό κλείσιμο 392 Υποθηκοφυλακείων σε όλη τη χώρα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα ώστε να διευκολύνουμε τους πολίτες, να μειώσουμε τη γραφειοκρατία, να αναβαθμίσουμε το επίπεδο ασφάλειας των συναλλαγών ακινήτων» δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου. «Το Κτηματολόγιο είναι ο υπεύθυνος φορέας για τη μεταβίβαση και διαχείριση των ακίνητων. Ένα Κτηματολόγιο σύγχρονο, ψηφιοποιημένο, το οποίο διεκπεραιώνει ταχύτερα τις απαραίτητες διαδικασίες και αξιοποιεί ακόμα και την Τεχνητή Νοημοσύνη για την επιτάχυνση του νομικού ελέγχου. Εντός του έτους ολοκληρώνεται και η κτηματογράφηση θέτοντας τέλος σε μια παθογένεια ετών» προσέθεσε και τόνισε: «Μεθοδικά προχωρούμε στην επόμενη ψηφιακή ημέρα της Ελλάδας, καθιστώντας το κράτος αποτελεσματικότερο προς όφελος των πολιτών και απελευθερώνοντας δυνάμεις της ελληνικής οικονομίας».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε: «Απόλυτη προτεραιότητά μας ήταν και παραμένει η σωστή εξυπηρέτηση του πολίτη και η εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες του ακινήτου του. Η σύγχυση που δημιουργούσε το παράλληλο σύστημα Υποθηκοφυλακείων-Κτηματολογίων για δεκαετίες, είναι επιτέλους παρελθόν. Επιταχύναμε διαδικασίες, και έτσι από σήμερα οι πολίτες έχουν απέναντί τους έναν και μοναδικό φορέα για το σύνολο των συναλλαγών ακινήτων σε όλη την Ελλάδα. Επόμενος στόχος, το τέλος της κτηματογράφησης που στο τέλος Ιανουαρίου θα βρίσκεται στο 60% και στο τέλος του 2025 θα έχει ολοκληρωθεί. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για ένα Κτηματολόγιο με πλήρως ψηφιακές υπηρεσίες, ψηφιοποιημένο αρχείο και μηδενικές εκκρεμότητες ώστε να παράγει ασφάλεια και αξιοπιστία».

