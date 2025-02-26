Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα συμμετοχής στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες παραχώρησης απλής χρήσης 550 τμημάτων αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2025.

Υπενθυμίζεται πως με τον νέο νόμο που ψηφίστηκε και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το προηγούμενο έτος, οι δημοπρασίες για παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας γίνονται πλέον αποκλειστικά ψηφιακά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας (https://eauctions.gsis.gr).

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η διαφάνεια, η ταχύτητα και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Η καταληκτική ημερομηνία διενέργειας των ηλεκτρονικών δημοπρασιών είναι η 31η Μαρτίου 2025.

Η πλατφόρμα συμμετοχής στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η διαδικασία συμμετοχής είναι πλέον απλοποιημένη και δίνει τη δυνατότητα σε όποιον επιθυμεί και πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής να το κάνει χωρίς εμπόδια και καθυστερήσεις.

Στόχος είναι η μέγιστη δυνατή συμμετοχή και η απρόσκοπτη πρόσβαση των ενδιαφερομένων στον διαγωνισμό, θέτοντας παράλληλα αυστηρούς κανόνες που διασφαλίζουν την ορθολογική διαχείριση των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας και αποσκοπώντας στη βέλτιστη απόδοση των εσόδων στο Ελληνικό Δημόσιο.

