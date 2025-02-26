Ο τουρκικός όμιλος «Kazanci Holding» ενδιαφέρεται για ενεργειακή επένδυση 1 δισ. στη Βόρεια Μακεδονία

Ο μεγάλος τουρκικός όμιλος «Kazanci Holding» ενδιαφέρεται να κατασκευάσει και να λειτουργήσει στη Βόρεια Μακεδονία μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θέρμανσης με καύσιμο το φυσικό αέριο γνωστοποίησε ο πρωθυπουργός της χώρας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, μετά τη συνάντηση που είχε χθες το βράδυ, στα Σκόπια με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του τουρκικού ομίλου, Dzemil Kazanci.

Όπως ανέφερε ο Μίτσκοσκι, το ύψος της επένδυσης θα μπορούσε να ανέλθει συνολικά στο 1 δισ. ευρώ.

Οι μονάδες αυτές, εκτός από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα παράγουν και θερμική ενέργεια που θα θερμαίνει τα νοικοκυριά στη Βόρεια Μακεδονία, σημείωσε ο πρωθυπουργός.

«Μιλάμε για μονάδες συμπαραγωγής με εγκατεστημένη ισχύ 500 MW που θα παράγουν 4,1 TWh ηλεκτρικής ενέργειας και 720 GWh θερμικής ενέργειας ετησίως» δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, σε συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της «Kazanci Holding».

Προς το παρόν, όπως εξήγησε ο Χρ. Μίτσκοσκι, εξετάζονται δύο επιλογές: Η επένδυση να υλοποιηθεί πλήρως από την τουρκική εταιρεία ή αυτή να πραγματοποιηθεί στη βάση σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

«Τέτοιου είδους επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα αποτελούν και εγγύηση για την ενίσχυση της ενεργειακής μας ανεξαρτησίας, η οποία στον 21ο αιώνα σημαίνει ουσιαστικά ενίσχυση της κυριαρχίας του κράτους στη λήψη αποφάσεων και τη χάραξη δικής του πολιτικής» σημείωσε ο Μίτσκοσκι.

Πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται, αλλά εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι σύντομα θα επιτευχθεί συμφωνία και θα γίνουν συγκεκριμένα βήματα για την υλοποίηση των σχεδίων του τουρκικού ομίλου.

Από την πλευρά του, ο Dzemil Kazanci επιβεβαίωσε ότι ο όμιλος που διοικεί ενδιαφέρεται, μέσω των ενεργειακών του επιχειρήσεων που λειτουργούν με την επωνυμία «AKSA» να προχωρήσει σε ενεργειακές επενδύσεις στη Βόρεια Μακεδονία.

Ανέφερε ότι στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας εξετάστηκε μια γρήγορη λύση για επενδύσεις από τον τουρκικό όμιλο, στην παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, καθώς και για την κατασκευή δικτύου αγωγών φυσικού αερίου, προκειμένου να επιλυθούν σύντομα τα ενεργειακά προβλήματα στη Βόρεια Μακεδονία.

«Η συνολική επένδυση που σχεδιάζουμε να πραγματοποιήσουμε τα επόμενα χρόνια θα είναι περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ και θα διευκολύνει τη χώρα να έχει έναν πιο ασφαλή και βιώσιμο εφοδιασμό ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας που θα είναι επωφελής για τον λαό της χώρας» ανέφερε ακόμη ο Dzemil Kazanci.

Συνάντηση Μίτσκοσκι - Ερντογάν την Παρασκευή

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος θα μεταβεί την ερχόμενη Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη όπου θα έχει κατ' ιδίαν γεύμα με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προκειμένου να επιβεβαιωθεί, όπως είπε, η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ των δύο χωρών.

Τον Μάρτιο η υπογραφή της συμφωνίας για την κατασκευή του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι, στην ίδια συνέντευξη Τύπου ανήγγειλε ότι τον Μάρτιο θα υπογραφεί η συμφωνία για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας.

«Θα μου επιτρέψετε να μοιραστώ μαζί σας ακόμη μία ευχάριστη είδηση: Τον Μάρτιο αναμένουμε επιτέλους να υπογράψουμε τη συμφωνία για την έναρξη της κατασκευής του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου με την Ελλάδα, καθώς ο σχετικός διαγωνισμός πλέον ολοκληρώθηκε» ανέφερε ο Χρ. Μίτσκοσκι.

Ο αγωγός φυσικού αερίου Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας θα έχει συνολικό μήκος 123 χιλιόμετρα και θα διασυνδέσει τα συστήματα μεταφοράς αερίου των δύο χωρών. Θα ξεκινάει από τη Νέα Μεσημβρία, έξω από τη Θεσσαλονίκη και θα καταλήγει στην πόλη Νεγκότινο της Βόρειας Μακεδονίας. H αρχική χωρητικότητα του αγωγού θα είναι 1,5 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως, με δυνατότητα όμως επέκτασης στα 3 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες ώστε ο αγωγός να υιοθετήσει τις κατάλληλες προδιαγραφές για τη μεταφορά πράσινου υδρογόνου. Ο αγωγός αναμένεται να τεθεί σε λειτουργεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Μέσω του αγωγού αυτού αναμένεται, επίσης, να ανοίξει μία «πύλη» εισόδου στη Βόρεια Μακεδονία τόσο για το αζέρικο αέριο όσο και για τα φορτία LNG που θα εισέρχονται στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου της Ελλάδας μέσω των Τερματικών της Ρεβυθούσας και της Αλεξανδρούπολης.

Οι κυβερνήσεις της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τη συνέχιση του αγωγού αυτού προς το βορρά. Εάν υλοποιηθεί το σχέδιο αυτό, η Σερβία θα μπορούσε να προμηθεύεται φυσικό αέριο μέσω Ελλάδας. Τόσο η Σερβία, όσο και η Βόρεια Μακεδονία, μέχρι και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία προμηθεύονταν σχεδόν αποκλειστικά φυσικό αέριο από τη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.