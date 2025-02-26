ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση κατά 6,4% κατέγραψαν οι οικοδομικές άδειες τον Νοέμβριο

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), κατά τον μήνα Νοέμβριο 2024, στο σύνολο της χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.649 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 595.635 m2 επιφάνειας και 2.573.852 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 6,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 5,7% στην επιφάνεια και μείωση κατά 20,2% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Νοέμβριο 2024 ανήλθαν σε 2.630 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 589.594 m2 επιφάνειας και 2.549.097 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 6,3% στην επιφάνεια και μείωση κατά 20,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Νοέμβριο 2024, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 19 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.041 m2 επιφάνειας και 24.755 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Νοέμβριο 2024, είναι 1,0%

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Δεκέμβριο 2023 έως τον Νοέμβριο 2024, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 30.596 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 7.207.740 m2 επιφάνειας και 32.087.652 m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Δεκεμβρίου 2022 - Νοεμβρίου 2023 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 13,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 14,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 8,6% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Δεκεμβρίου 2023 - Νοεμβρίου 2024, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 13,5% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 14,3% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 7,6% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Δεκεμβρίου 2022 - Νοεμβρίου 2023. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3,2%.

Το εντεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2024, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 14,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 17,3% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 11,1% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο εντεκάμηνο του έτους 2023. Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2024, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 14,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 17,2% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 10,2% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2023.

Μπορείτε να δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Πηγή: skai.gr

