Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Τετάρτη το Σχέδιο Δράσης για την Προσιτή Ενέργεια, το οποίο στοχεύει στη μείωση των λογαριασμών για τη βιομηχανία και τα νοικοκυριά κατά δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ και την επιτάχυνση της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με το Reuters, η Επιτροπή στοχεύει να εξοικονομήσει στους Ευρωπαίους 45 δισεκατομμύρια ευρώ (47,25 δισεκατομμύρια δολάρια) το 2025 και 260 δισεκατομμύρια ευρώ (273,03 δισεκατομμύρια δολάρια) έως το 2040.

Η Κομισιόν είπε ότι θα εξετάσει να επενδύσει σε έργα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο εξωτερικό ως μέρος των σχεδίων για «άμεση συνεργασία» με αξιόπιστους προμηθευτές για να προσπαθήσει να μειώσει τις τιμές της ενέργειας. Επιπλέον, θα προσπαθήσει να συγκεντρώσει τη ζήτηση LNG από τις ευρωπαϊκές εταιρείες για να τις βοηθήσει να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμες συμφωνίες.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα συστήσει στα κράτη μέλη να μειώσουν τους φόρους ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και να αυξήσουν τον έλεγχο των αγορών φυσικού αερίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.