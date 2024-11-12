ΟΛΠ ΑΕ: Κορυφαίο Επιβατικό Λιμάνι για το 2024 ο Πειραιάς

Το Λιμάνι του Πειραιά διακρίθηκε εκ νέου για τις επιδόσεις του στον τομέα της μεταφοράς επιβατών αυτή τη φορά, λαμβάνοντας το βραβείο «Ferry Shipping Port of the Year 2024», σε ειδική εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης για την Ακτοπλοΐα-European Ferry Shipping Summit.

Το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του Πειραιά, οι επενδύσεις και εν γένει ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμισή του σε όλα τα επίπεδα, οδηγούν σταθερά σε θετικές και ολοένα ανοδικές επιδόσεις σε όλους τους τομείς λιμενικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια ξεχωρίζει η μεταφορά επιβατών, δηλαδή η ακτοπλοΐα και η κρουαζιέρα. Το λιμάνι του Πειραιά εξυπηρετώντας πλέον περίπου 20 εκατ. επιβάτες σε ετήσια βάση αποτελεί το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης και ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο.

Παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, αλλά και ως βασική πύλη σύνδεσης της Ευρώπης με το νοτιοανατολικό άκρο της.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. κ. Su Xudong εξέφρασε την ικανοποίησή του, αναφέροντας χαρακτηριστικά τα εξής: “Στην ΟΛΠ Α.Ε. είμαστε ικανοποιημένοι και πολύ περήφανοι για τις συνεχείς διακρίσεις και τις κορυφαίες κατατάξεις του Λιμένος. Η συστηματική και στοχευμένη εργασία και η μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού είναι τα βασικά στοιχεία της επιτυχίας, που καθιερώνουν τον Πειραιά ως λιμάνι πρότυπο για τον αποτελεσματικό και υπεύθυνο τρόπο λειτουργίας του”.

Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για την Ακτοπλοΐα έλαβε χώρα φέτος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στις αρχές Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή περίπου 200 συνέδρων από σχεδόν όλες τις χώρες της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη-ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του Λιμένος Πειραιά και παρουσιάστηκαν οι υπηρεσίες στους προβλήτες επιβατών και εμπορευμάτων.

