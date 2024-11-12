Οι πολιτικές που θα εφαρμόσει ο Ντόναλντ Τραμπ όταν θα αναλάβει καθήκοντα προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πιθανόν να ασκήσουν πιέσεις ανοδικές για τον πληθωρισμό και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, προειδοποιεί ο Ρόμπερτ Χόλτσμαν, ο κεντρικός τραπεζίτης της Αυστρίας και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

«Εννοεί αυτό που έχει πει και είναι πιθανόν ότι θα το εφαρμόσει ταχύτερα από ό,τι περιμένουμε. Αν ισχύσει αυτό, τι περιμένουν οι αγορές; Ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σε υψηλότερα επίπεδα και ότι ο πληθωρισμός θα είναι επίσης υψηλότερος», είπε ο Ρόμπερτ Χόλτσμαν προσθέτοντας ότι αυτό θα ασκήσει ανοδικές πιέσεις προς το δολάριο και τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης.

Πηγή: skai.gr

