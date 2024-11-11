Του Χρυσοστόμου Τσούφη

Η περίοδος χάριτος τελείωσε. Σε λίγες ώρες τα κλιμάκια ελεγκτών της ΑΑΔΕ θα βγουν στους δρόμους για να εντοπίσουν εκείνους τους οδηγούς ταξί που δεν έχουν απαραίτητο αυτοκόλλητο στο πίσω δεξί παράθυρο που ενημερώνει για δυνατότητα πληρωμής με POS.



Μετά και τη μία εβδομάδα «σιωπηλής» παράτασης που δόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών (πάνω βέβαια στις προηγούμενες παρατάσεις), στη Νίκης πλέον θεωρούν ότι δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία από την πλευρά των αυτοκινητιστών, ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο σημείο της ελληνικής επικράτειας, να μην έχουν προμηθευτεί και τοποθετήσει το αυτοκόλλητο.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης το πρόστιμο ανέρχεται σε 1.000€.



Το αυτοκόλλητο ενημερώνει τον πελάτη σε ελληνικά και αγγλικά ότι ο οδηγός υποχρεούται:

Να εκδίδει απόδειξη στο τέλος διαδρομής

Να δέχεται πληρωμή με κάρτα

Ταυτόχρονα ο πελάτης ΔΕΝ υποχρεούται :

Να πληρώσει με μετρητά

Να πληρώσει αν δεν λάβει τη νόμιμη απόδειξη

Το ΥΠΟΙΚ δίνει μεγάλη βαρύτητα στους ελέγχους στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών καθώς είναι από τις λίγες όπου – παρά τη γενική αύξηση πληρωμών με κάρτες – η συντριπτική πλειοψηφία των πληρωμών με βάση και τα στοιχεία της ΑΑΔΕ παραμένει σε μετρητά εν μέσω αναφορών και παραπόνων για απουσία POS ή «βλάβες» στα μηχανάκια.



Οι έλεγχοι στους εκμεταλλευτές ταξί έρχονται να προστεθούν στους ελέγχους που ήδη έχει «εξαπολύσει» η ΑΑΔΕ. Στο στόχαστρο βρίσκονται μεταξύ άλλων :

Ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν έχουν ακόμη ενεργοποιήσει το σύστημα πληρωμών IRIS ώστε να παρέχουν κι αυτή τη δυνατότητα στους πελάτες τους. Η προθεσμία έχει λήξει από την 1η Οκτωβρίου και το πρόστιμο για τη μη συμμόρφωση είναι 1500€

Επιχειρήσεις εστίασης που ακόμη δεν έχουν αντικαταστήσει τις παλιές ταμειακές μηχανές με τις «νέες» έξυπνες οι οποίες ενημερώνουν την ΑΑΔΕ ακόμη και για τις εκκρεμείς παραγγελίες. Τα πρόστιμα είναι πολύ βαριά καθώς η έκδοση παραστατικών από μη εγκεκριμένο φορολογικό μηχανισμό «κοστίζει» 15% επί των εσόδων της επιχείρησης

Λαϊκές αγορές.

Επιχειρήσεις και επαγγελματίες με αρνητικό ή με ασυνήθιστες μεταβολές μικτό κέρδος, συνεχείς ζημίες και ύποπτες κινήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Στους ελέγχους σε αυτήν την κατηγορία αξιοποιούνται οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου προκειμένου να υπολογιστεί η φορολογητέα ύλη

Όσο κι αν εκπλήσσει έλεγχοι γίνονται και για την διασύνδεση POS και ταμειακών από τις επιχειρήσεις. Αν εξαιρεθούν περίπου 2.000 περιπτώσεις οι οποίες παρουσιάζουν αντικειμενικές τεχνικές δυσχέρειες σύνδεσης και στις οποίες έχει δοθεί παράταση μετά από προσωποποιημένη πληροφόρηση, υπολογίζεται ότι περίπου 15.000 επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια εξακολουθούν να αγνοούν την υποχρέωση αυτή. Σε περίπτωση που πιαστούν στην τσιμπίδα των ελεγκτών αντιμετωπίζουν :

Πρόστιμο 10.000€ εφόσον τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα,

Πρόστιμο 20.000€ εφόσον τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Σε περίπτωση υποτροπής εντός 5ετίας, το πρόστιμο διπλασιάζεται και τριπλασιάζονται για κάθε επόμενη ίδια παράβαση



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.