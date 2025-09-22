Του Χρυσόστομου Τσούφη

Λήγει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αίτησης ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και οι …ξεχασιάρηδες κινδυνεύουν να χάσουν τις διόλου ευκαταφρόνητες ωφέλειες του προγράμματος.

Οφέλη που μπορεί να ρίξουν το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας έως και 70% για τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.



Προσοχή! Η αίτηση είναι απαραίτητη και για τους ήδη δικαιούχους, δεν σημαίνει ότι μπήκες μια φορά στο πρόγραμμα και …ξεμπέρδεψες. Κάθε χρόνο γίνεται επανέλεγχος εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.



Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ΗΔΙΚΑ (www.idika.gr/kot) και η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους προσωπικούς λογαριασμούς taxis. Μετά την είσοδο πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα βήματα :

Συναίνεση επεξεργασίας των στοιχείων

Συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων που ζητούνται

Επιλογή τύπου ΚΟΤ, Α ή Β (Για τον τύπο Α απαιτείται ενεργή αίτηση Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης)

Καταχώρηση αριθμού παροχής ρεύματος, email και κινητού.

Όπου απαιτείται, συναίνεση φιλοξενούμενων μελών

Υποβολή αίτησης



Για την αίτηση απαιτούνται από τον ενδιαφερόμενο τα εξής :

Αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

Στοιχεία ταυτότητας και ΑΦΜ (και του/της συζύγου, εάν υπάρχει)

ΑΜΚΑ όλων των μελών του νοικοκυριού

Στοιχεία επικοινωνίας (email, κινητό)

Για άτομα με μηχανική υποστήριξη: επιπλέον βεβαίωση από ασφαλιστικό φορέα ή νοσοκομείο



Ο έλεγχος γίνεται αυτόματα και το αποτέλεσμα γνωστοποιείται άμεσα στον ενδιαφερόμενο.



Το κλείσιμο των αιτήσεων γίνεται 2 μήνες μετά το τέλος της υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων (έληξε στις 21 Ιουλίου μετά από μια μικρή παράταση που δόθηκε). Οπότε για το αν κάποιος μπορεί ή όχι να μπει στο πρόγραμμα θα εξεταστούν το εισόδημα και η σύνθεση του νοικοκυριού όπως προκύπτει από την φορολογική δήλωση και η ακίνητη περιουσία όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ.



Όσοι υπέβαλαν αίτηση πριν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ και έχουν αλλαγές στην περιουσιακή τους κατάσταση, μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση για να ληφθούν υπόψη τα επικαιροποιημένα στοιχεία.



Το ΚΟΤ-Α απευθύνεται στα άτομα που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και προσφέρει έκπτωση έως 70% στους λογαριασμούς.

Έως 35% είναι η έκπτωση για τον Τύπο Β που έχει τα ακόλουθα εισοδηματικά κριτήρια:

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: Έως 9.000 ευρώ

Νοικοκυριό με δύο ενήλικα μέλη: Έως 13.500 ευρώ

Νοικοκυριό με δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος: Έως 15.750 ευρώ

Νοικοκυριό με τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα: Έως 18.000 ευρώ

Νοικοκυριό με τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα: Έως 24.750 ευρώ

Νοικοκυριό με τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα: Έως 31.500 ευρώ



Τα περιουσιακά κριτήρια είναι τα εξής:

Συνολική φορολογητέα αξία περιουσίας έως 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό

Προσαύξηση 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος

Ανώτατο όριο: 180.000€



Για άτομα με αναπηρία άνω του 67%, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται κατά 8.000 ευρώ,

Για άτομα με μηχανική υποστήριξη, το όριο αυξάνεται κατά 15.000 ευρώ.

Για πολύτεκνες οικογένειες, η προσαύξηση στα κριτήρια ένταξης είναι 20%.



