Αφετηρία της συνέντευξης του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου στην «Κυριακάτικη Απογευματινή» είναι η μάχη κατά της ακρίβειας, θέμα για το οποίο επισημαίνει ότι «η φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ - δηλαδή η μόνιμη και στοχευμένη αύξηση των πραγματικών μισθών που θα τη δουν τα νοικοκυριά από τον προσεχή Ιανουάριο- μαζί με τις νέες αυξήσεις σε κατώτατο μισθό και συντάξεις το 2026, θα δώσουν μια μεγάλη ανάσα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας. Από τα νέα μέτρα, συνολικά, θα έχουν όφελος περίπου 4 εκατ. φορολογούμενοι».

Επιπλέον, αφού επιχειρηματολογεί ότι τυχόν μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα θα απέδιδε λιγότερο από τα αναμενόμενα, συνεχίζει θυμίζοντας ότι «από τις 83 φοροελαφρύνσεις, μαζί με τις πρόσφατες στις οποίες έχει προχωρήσει η κυβέρνηση από το 2019, οι 25 αφορούν έμμεση φορολογία». Σε κάθε περίπτωση, διαμηνύει, «δεν σταματάμε τη μάχη με πιο εντατικούς ελέγχους κατά της κερδοσκοπίας και δημιουργούμε την ανεξάρτητη αρχή καταναλωτή, ενώνοντας όλους τους εποπτικούς μηχανισμούς για καλύτερη παρακολούθηση της αγοράς».

Για το στεγαστικό απαντά ότι «τα τελευταία τρία χρόνια εφαρμόζουμε μια συνεκτική στρατηγική για πιο προσιτή στέγη, με πληθώρα μέτρων, που υπερβαίνει τα 6,5 δισ. ευρώ με κεντρικό στόχο να αυξήσουμε την προσφορά ακινήτων και ταυτόχρονα να στηρίξουμε τα εισοδήματα των ενοικιαστών. Τα κίνητρα στους ιδιοκτήτες, είτε για να μετατρέψουν τη βραχυχρόνια μίσθωση σε μακροχρόνια, είτε για να νοικιάσουν τα κλειστά ακίνητά τους, είναι μία από τις 10 πολιτικές που υλοποιούμε και μπορεί να τις δει όποιος ενδιαφέρεται στο portal stegasi.gov.gr. Το “Σπίτι μου Ι” και “Σπίτι μου ΙΙ” δίνει τη δυνατότητα σε 30.000 νέους συμπολίτες μας να αποκτήσουν σπίτι, 20.000 έχουν ήδη αποκτήσει το δικό τους σπίτι».

Και, συμπληρώνει, «βάλαμε μπροστά το πρόγραμμα της κοινωνικής αντιπαροχής για προσιτή στέγη μέσω της αξιοποίησης μαζί με ιδιώτες της μεγάλης και αδρανούς ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου. Περιορίσαμε τη βραχυχρόνια μίσθωση σε κορεσμένες περιοχές της Αθήνας, όπως και καταργήσαμε τη δυνατότητα απόκτησης χρυσής βίζας μέσω της αγοράς κατοικιών που κοστίζουν έως 800.000 ευρώ».

Σε ερώτημα αν μπορούσε να δώσει περισσότερα στους πολίτες η κυβέρνηση, ο Ά. Σκέρτσος επιχειρηματολογεί ότι «το κοινωνικό μέρισμα για το 2026 δεν μπορεί να υπερβεί το 1,7 δισ. ευρώ, καθώς το υπόλοιπο κατευθύνεται στην εξυπηρέτηση του χρέους μας» και συνεχίζει: «Οφείλουμε στις νεότερες γενιές τη ραγδαία αποκλιμάκωση του χρέους για να μη ζήσουμε ποτέ ξανά χρεοκοπία. Η χώρα πλήρωσε με μια οδυνηρή δεκαετή κρίση την αφροσύνη να ξοδεύουμε με δανεικά, θεωρώντας ότι υπάρχει κάπου ένα λεφτόδεντρο. Δυστυχώς η αντιπολίτευση εξακολουθεί να συμπεριφέρεται σαν να μην πήρε το μάθημα και παρουσιάζει ακοστολόγητα προτάσεις, που αν εφαρμόζονταν θα εκτόξευαν πάλι το χρέος -που μειώνεται με τους πιο ταχείς ρυθμούς στην Ευρώπη. Η ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι δύναμη ευθύνης και δεν μπορεί να υποθηκεύσει το μέλλον των παιδιών μας και της χώρας».

Αναλύοντας δε, ποιοι, πότε και τι έχουν λαμβάνειν, εξηγεί: «Οι ένστολοι θα δουν από τον Οκτώβριο τις αυξήσεις στις αποδοχές τους, τον Νοέμβριο το 60% των συνταξιούχων θα λάβει 250 ευρώ και θα πιστωθεί η επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ σε κάθε παιδί, σε όσους από το περίπου 1 εκατ. δικαιούχους που έχουν υποβάλει το μισθωτήριο συμβόλαιο στην εφορία. Από τον προσεχή Ιανουάριο ισχύει η οριζόντια μείωση των φορολογικών συντελεστών -άρα λιγότερες κρατήσεις ή καθόλου κρατήσεις για τους νέους εργαζόμενους έως 25 ετών και 9% από 25-30».

Επίσης, «ετήσια αύξηση σε συντάξεις και από τον Απρίλιο ο νέος υψηλότερος βασικός μισθός. Όλα αυτά σημαίνουν περισσότερα χρήματα σε κάθε νοικοκυριό, ιδίως στις οικογένειες με παιδιά, αν αθροίσουμε φοροελαφρύνσεις και τις νέες αυξήσεις στους μισθούς το 2026. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε λειτουργία μια εφαρμογή στην οποία θα μπορεί να μπει κάποιος, να βάλει τα στοιχεία εισοδήματος και να δει ακριβώς τι κερδίζει από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ», προαναγγέλλει εξ άλλου.

Στο μεταναστευτικό, «η Ελλάδα ακολουθεί μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, για να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή προστασία των συνόρων της πατρίδας μας, που ταυτόχρονα αποτελούν και τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική αυτή -που έχει υιοθετεί από την ΕΕ- έχει αποδώσει, ειδικά στον Έβρο και το Ανατολικό Αιγαίο όπου σχεδόν έχουν μηδενιστεί οι ροές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, φέτος έχουμε συνολικά λιγότερες ροές σε σχέση με πέρυσι. Τα έκτακτα μέτρα που πήραμε λόγω των αυξημένων ροών από τη Λιβύη λειτούργησαν. Μέσα στον Αύγουστο έφτασαν λιγότεροι από τη Λιβύη απ' ό,τι έφτασαν σε μία μέρα τον Ιούλιο. Το τελευταίο δίμηνο έχουν γίνει 1.500 απελάσεις και οικειοθελείς αποχωρήσεις. Θα αξιολογήσουμε τα μέτρα στις αρχές Οκτωβρίου και αναλόγως θα πράξουμε», συμπεραίνει.

Για τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο υπουργός Επικρατείας διαβεβαιώνει ότι η υλοποίησή του «προχωρά σταθερά και σύμφωνα με τον προγραμματισμό και ήδη οι πολίτες βλέπουν στην καθημερινότητα τους τα αποτελέσματα. Στην υγεία (ανακαινίσεις σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, προληπτικές εξετάσεις, ψηφιακά συστήματα στα ΤΕΠ των νοσοκομείων, ηλεκτρονικός φάκελος Υγείας) στην παιδεία (διαδραστικά συστήματα μάθησης στα δημόσια σχολεία, ψηφιακό φροντιστήριο, κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα με διακεκριμένα πανεπιστήμια) στη στέγαση (πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙ), στις δημόσιες μεταφορές (ηλεκτροκίνητα λεωφορεία κά) στις υποδομές (Ε65, ΒΟΑΚ, 160 έργα οδικής ασφάλειας, πάνω από 100 έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων), στις συναλλαγές με το κράτος (ψηφιακός βοηθός MyAIgov, αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας κά)».

Επιπροσθέτως, «η χώρα μας έχει υποβάλει 6 αιτήματα πληρωμής, ήδη έχει εισπράξει 21,3 δισ. ευρώ (το 9,7% του ΑΕΠ 2023) που θα φτάσουν τα 23,4 δισ. ευρώ με την ολοκλήρωση του 6ου αιτήματος, δηλαδή το ποσοστό 65% των συνολικών πόρων. Είμαστε πρώτοι στην ΕΕ των 27 ως προς τις εκταμιεύσεις. Σχεδόν 20 δισ. έχουν διατεθεί και καθημερινά διοχετεύονται στην οικονομία ως πληρωμές έργων (10,6 δισ. ευρώ) και ως εκταμιεύσεις δανείων (8,5 δισ. ευρώ). Τα 276 από τα 505 δάνεια του ΤΑΑ είναι σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 2,86 δισ. ευρώ. Με εγγύηση από τους πόρους του ΤΑΑ έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης και δανεισμό 11.017 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έλαβαν συνολικά δάνεια ύψους 1,95 δισ. ευρώ».

Στο ερώτημα δε, ποιες θα είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα, απαντά ως εξής: «Να υλοποιήσουμε τις εμβληματικές μεταρρυθμίσεις που θέσαμε με το πρόγραμμα του 2023 και υπηρετούν αυτό που ονομάσαμε διπλή σύγκλιση. Την ενίσχυση της μεσαίας τάξης με λιγότερους φόρους, την ενίσχυση του εισοδήματος και αντιμετώπιση του στεγαστικού. Ένα καλύτερο κράτος, λειτουργικό και αποτελεσματικό. Την ισχυροποίηση των εθνικών μας θέσεων και την άρση των ανισοτήτων μεταξύ του κέντρου και της περιφέρειας. Το σύνθημά μας είναι "Το είπαμε, Το κάναμε". Τότε και με βάση όσα πετύχαμε όλα αυτά τα χρόνια -και έγιναν πολλά- θα θέλαμε να μας κρίνει ο ελληνικός λαός».

Ακολούθως, ο Ά. Σκέρτσος υπογραμμίζει ότι «η Νέα Δημοκρατία ως η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη αλλά και ως παράταξη ευθύνης, επιδιώκει τη συνεννόηση με τα άλλα κόμματα τόσο για τις 4 μεγάλες μεταρρυθμίσεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ (Εθνικό Απολυτήριο, Ολοκλήρωση του Νέου ΕΣΥ, Σύγχρονες Πολεοδομίες -εκτός δήμων- και πλήρες Κτηματολόγιο, Εθνικός Ενεργειακός Χάρτης). Η Συνταγματική Αναθεώρηση, η οποία θα εκκινήσει το 2026, είναι το κατεξοχήν πεδίο που πρέπει να αναζητηθούν συγκλίσεις. Προφανώς δεν αρκεί να το επιδιώκουμε μόνο εμείς, θα πρέπει να ανταποκριθεί και η άλλη πλευρά, πρωτίστως το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν θα κάνει χάρη στην κυβέρνηση αλλά θα δείξει αν αντιλαμβάνεται την ευθύνη του έναντι της χώρας».

Σε ο,τι αφορά τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, παραπέμπει στην απάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, προτάσσοντας συγχρόνως τον σεβασμό του στο βαρύ πένθος της οικογένειας Σαμαρά. Στην ουσία του ερωτήματος, επαναλαμβάνει «τη ρήση του αείμνηστου Κωνσταντίνου Καραμανλή και ιδρυτή της, ότι η ΝΔ είναι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη της χώρας, η οποία υπηρετεί το έθνος, υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα, πέρα και πάνω από τις ψευδεπίγραφες ταμπέλες της Αριστεράς, του Κέντρου και της Δεξιάς. Είναι η παράταξη που κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα. Σε μία διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας και γεωπολιτικών αναταράξεων η Νέα Δημοκρατία αποτελεί σήμερα τη μοναδική δύναμη που εγγυάται σταθερότητα, ασφάλεια και ευημερία. Χωράει κατά συνέπεια όλους όσοι -χωρίς ταμπέλες και δόγματα- αγωνίζονται για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη πατρίδα μας».

Ερωτηθείς, τέλος, για τα σενάρια δημιουργίας κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού, δηλώνει: «Μπροστά στον ανείπωτο πόνο των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών εξακολουθούμε όλοι και όλες να χαμηλώνουμε το κεφάλι. Επί σεναρίων, προφανώς, δεν μπορώ να τοποθετηθώ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

