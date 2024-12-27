«Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία της οικονομίας μας» δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης σχολιάζοντας τα στοιχεία για την οικονομική αποτίμηση του 2024.

Αναλυτικά ο κ. Κορκίδης ανέφερε:

«Η έκθεση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος επιβεβαιώνει πως η ελληνική οικονομία, εξελίχθηκε το 2024 με ενθαρρυντικά στοιχεία. Σύμφωνα μάλιστα με τον Economist, χάρη στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, η πατρίδα μας βρίσκεται στην κορυφαία τριάδα του κόσμου ως προς τις επιδόσεις της οικονομίας το 2024, σε μια δύσκολη χρονιά που κλείνει με παλιές και νέες αβεβαιότητες στην γειτονιά μας. H αύξηση των εισοδημάτων από εργασία στηρίζει την ιδιωτική κατανάλωση και συνδυάζεται με ισχυρές επιχειρηματικές επιδόσεις, διατηρώντας έτσι την αύξηση του ΑΕΠ κοντά στο 2,5% το 2024.

Το ελληνικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,4% ετησίως το τρίτο τρίμηνο του 2024 με +0,3% σε εποχικά προσαρμοσμένη τριμηνιαία βάση. Η ισχυρή ιδιωτική κατανάλωση, η συνεχιζόμενη συσσώρευση αποθεμάτων από τις επιχειρήσεις και η αύξηση των εξαγωγών υπηρεσιών αποτέλεσαν τους βασικούς πυλώνες της ανάπτυξης. Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 2,1% ετησίως και κατά 1,7% το πρώτο εξάμηνο. Βασικός παράγοντας που υποστήριξε αυτή την αύξηση είναι η βελτίωση της αγοράς εργασίας, όπως αποτυπώνεται στο μονοψήφιο ποσοστό ανεργίας 9% το τρίτο τρίμηνο του 2024, για πρώτη φορά τα τελευταία 15 χρόνια, σε συνδυασμό με τη σταθερή αύξηση της απασχόλησης, το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και, κυρίως, την ενίσχυση των πραγματικών μισθών. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η αυξανόμενη πιστωτική ώθηση, με την καταναλωτική πίστη να αυξάνεται κατά 6,1% από 4,5% το πρώτο τρίμηνο του 2024. Η βελτιωμένη χρηματοοικονομική κατάσταση των νοικοκυριών συνάγεται από το αυξημένο απόθεμα χρηματοοικονομικών αποταμιεύσεων και το ανοδικά αναθεωρημένο ποσοστό αποταμίευσης, το οποίο όμως παραμένει αρνητικό.

Είναι ενθαρρυντικό ότι η οικιστική κατασκευαστική δραστηριότητα ανάκαμψε το 3ο τρίμηνο του 2024 κατά 7,2% σε ετήσια βάση, μετά από απότομη συρρίκνωση για 3 συνεχόμενα τρίμηνα, ενώ οι μη οικιστικές κατασκευές ενισχύθηκαν με σταθερό ρυθμό +3,3% ετησίως. Οι συνολικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,3% ετησίως το τρίτο τρίμηνο έναντι μείωσης 1,9% το πρώτο εξάμηνο του 2024, λόγω των ισχυρών εξαγωγών υπηρεσιών με +5,1% ετησίως σε σταθερές τιμές από +2,2% ετησίως και των ανθεκτικών εξαγωγών αγαθών με +1,2 % ετησίως εν μέσω δυσμενών εξωτερικών συνθηκών. Η συσσώρευση αποθεμάτων διαδραμάτισε, εκ νέου, κυρίαρχο ρόλο στις επιδόσεις συνεισφέροντας 1,9 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση του ΑΕΠ, αν και ήταν συγκριτικά μικρότερη σε σχέση με 4,9 το εξάμηνο και παρά την αναμενόμενη υποχώρησή της το τέταρτο τρίμηνο, προβλέπεται να συνεισφέρει 2,8% στην ετήσια αύξηση του ΑΕΠ το 2024.

Τα πρόσφατα στοιχεία από έναν περιορισμένο αριθμό πρόδρομων δεικτών δραστηριότητας και δεικτών οικονομικής συγκυρίας, που έχουν δημοσιευθεί για το τέταρτο τρίμηνο του 2024, παραπέμπουν σε περίπου σταθερή τριμηνιαία αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,4%. Συνδυάζοντας την ανωτέρω εκτίμησημε την επίδραση και άλλων παραγόντων που λειτουργούν υποστηρικτικά, διατηρείται αμετάβλητη η προηγούμενη πρόβλεψή για την αύξηση του ΑΕΠ το 2024 κατά 2,4% ετησίως. Οι τάσεις αυτές δημιουργούν θετική δυναμική για την αύξηση του ΑΕΠ το 2025 με την τρέχουσα εκτίμησή μας να διαμορφώνεται στο 2,3% καθώς η επίδραση από την αναπτυξιακή τάση του 2024 εκτιμάται στις 1,1 ποσοστιαίες μονάδες και αναμένεται να συνδυαστεί με θετική δημοσιονομική ώθηση της τάξης του 0,4% του ΑΕΠ και πιστωτική ώθηση 0,3% του ΑΕΠ.

Σημαντικές είναι οι τέσσερις εμβληματικές επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας που εγκρίθηκαν από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και μάλιστα σε τομείς αιχμής. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν την αμυντική βιομηχανία, την αυτάρκεια της πατρίδας μας σε χαρτί και σε οινόπνευμα και την ασφάλεια των πτήσεων και των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Τις σημαντικές αυτές επενδύσεις αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν τέσσερις ελληνικές εταιρείες, αποδεικνύοντας πως η Ελλάδα μπορεί να καινοτομεί και να προοδεύει με στρατηγικές επενδύσεις.

Μεγάλη κατάκτηση για την πατρίδα μας είναι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε την Ελλάδα ως μια εκ των 7 χωρών της ΕΕ για τη δημιουργία των πρώτων «εργοστασίων» τεχνητής νοημοσύνης στην ήπειρό μας, με χρηματοδότηση κοινοτική και εθνική. Ο «Pharos» θα είναι ένα από τα εμβληματικά έργα που πρότεινε η Συμβουλευτική Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο προσφάτως δημοσιευμένο «Σχέδιο για τη μετάβαση της Ελλάδας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης». Με την υποστήριξη του υπερυπολογιστή «DAEDALUS» το Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης «Pharos» θα αποτελέσει κόμβο έρευνας και γνώσης για την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, αναδεικνύοντας την Ελλάδα σε τεχνολογικό πόλο.

Τέλος ενθαρρυντικά είναι τα μέτρα με σκοπό να γεφυρώσουν το χάσμα της παραγωγής με την ερευνητική κοινότητα. Η νέα νομοθεσία έχει δώσει τη δυνατότητα να ιδρύονται εταιρείες τεχνοβλαστών σε πανεπιστήμια και σε ερευνητικά κέντρα με φοροαπαλλαγές που προβλέπει ο νέος νόμος για όσες επιχειρήσεις επενδύουν στην έρευνα και ανάπτυξη, που ξεκινούν από 200% και φτάνουν έως 315%. Στόχος είναι να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον ώστε να μπορεί η ερευνητική γνώση να μετατρέπεται σε καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία. Στη χώρα μας έχουμε πλέον το κατάλληλο έδαφος να δοκιμάζουμε νέες τεχνολογίες και να αναζητούμε συνεχώς νέες λύσεις. Η συμβολή του ιδιωτικού τομέα είναι βεβαίως απαραίτητη για να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας και να κάνουμε τη χώρα μας ένα ελκυστικό επενδυτικό προορισμό.

Ας ευχηθούμε πως το 2025 όλα θα είναι καλύτερα σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο για την Ελλάδα και όλους τους Έλληνες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.