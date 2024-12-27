Ψάλτης: Οι τράπεζες απέδειξαν στην πράξη τη διάθεσή τους να επιστρέψουν ένα κοινωνικό μέρισμα

Οι ελληνικές τράπεζες που άντεξαν στην κρίση βελτιώνουν όλες τις πτυχές της λειτουργίας τους, από τη διακυβέρνηση και τις πολιτικές χορηγήσεων έως την αποδοτικότητα και τη διαχείριση του ισολογισμού τους, αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, σε συνέντευξη στο «Forbes Greece».

«Έχουμε τράπεζες που είναι θεμελιωδώς υγιείς, και δημιουργούν αξία, με σωστά ευθυγραμμισμένα κίνητρα. Ταυτόχρονα, είναι σε πλήρη εξέλιξη η διαφοροποίηση της στρατηγικής και της θέσης των τεσσάρων συστημικών ομίλων, κάτι που προάγει τον ανταγωνισμό και την καινοτομία, διαθέτοντας την απαραίτητη κλίμακα για την επίτευξη προόδου. Δείτε, για παράδειγμα, τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις: εκεί ο ανταγωνισμός, όπως εκφράζεται μέσα από τα spreads, είναι σαφώς άνω του ευρωπαϊκού μέσου όρου», προσθέτει σε μια συνέντευξη που με αναφορά σε όλα τα ζητήματα και τις προκλήσεις του εγχώριου και ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου και της οικονομίας μας.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την κριτική που δέχονται οι τράπεζες επί 20 σχεδόν χρόνια στην Ελλάδα ο κ. Ψάλτης επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η «δεν είναι μόνον ελληνική ιδιαιτερότητα. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι τράπεζες παρουσιάζονται σταθερά στη δημόσια σφαίρα ως οι απόλυτοι υπεύθυνοι για κάθε οικονομική κρίση, κάτι που τις κατατάσσει σε χαμηλά επίπεδα αποδοχής βάσει δημοσκοπικών ευρημάτων».

Έδωσε μεταξύ άλλων έμφαση στην κοινωνική προσφορά των τραπεζών. «Αποδείξαμε στην πράξη τη διάθεσή μας να επιστρέψουμε ένα κοινωνικό μέρισμα στους πελάτες μας. Με πρωτοβουλίες όπως το "πάγωμα" των κυμαινόμενων επιτοκίων για τους συνεπείς δανειολήπτες, τα νοικοκυριά επωφελήθηκαν με οικονομική ελάφρυνση ύψους τουλάχιστον 300 εκατομμυρίων ευρώ. Ταυτόχρονα, συνδράμουμε σταθερά στην αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και νοσηλευτικών υποδομών, αλλά και στην πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, όπως φάνηκε και με τη στήριξή μας στη Θεσσαλία, όπου διατέθηκαν 50 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών. Και, βεβαίως, προγραμματίζονται και άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες για το μέλλον».

Ο κ. Ψάλτης στο σημείο αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων: «Κοιτώντας μπροστά, είμαι πεπεισμένος πως οι τράπεζες οφείλουμε να αναζητήσουμε μία νέα κοινωνική συμφωνία. Αφενός, είναι υποχρέωσή μας να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας για να ανταποκριθούμε στις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών μας. Αφετέρου, οφείλουμε να επιδείξουμε μεγαλύτερη τόλμη στη στήριξη καινοτόμων προϊόντων και επενδυτικών σχεδίων - πλέον έχουμε απομακρυνθεί αρκετά από την κρίση, για να εξακολουθούμε να διακατεχόμεθα από φοβικά σύνδρομα. Επιπλέον, να συνεχίσουμε την "επιστροφή μερίσματος" στην κοινωνία μέσα από τα πολύ σημαντικά προγράμματά μας εταιρικής ευθύνης. Κυρίως, όμως, θα στοχεύσουμε στην πρόοδο, συμβάλλοντας με όλες μας τις δυνάμεις στην εξέλιξη του μοντέλου ανάπτυξης της χώρας μας, για να συγκλίνουμε σταθερά με την Ευρώπη, καλύπτοντας το επενδυτικό κενό που μας κληροδότησε η κρίση και διαχειριζόμενοι ενεργά τους όποιους κινδύνους μπορεί να απειλήσουν την πρόοδό μας».

Αναφερόμενος εκτενώς στα θετικά αποτελέσματα της συνεργασίας της Alpha Bank με την UniCredit, τονίζει ότι συνιστά την πρώτη στρατηγική επένδυση στον τραπεζικό κλάδο της Ελλάδας έπειτα από δεκαεπτά χρόνια και υπερβαίνει τους τρεις βασικούς πυλώνες που είχαν ανακοινωθεί. «Στην εταιρική τραπεζική, συνδέουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις με τον πυρήνα της Ευρώπης, καθώς, πρακτικώς, προσφέρουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους σε 13 ευρωπαϊκές χώρες, μέσα από μία και μόνον σχέση με την Alpha Bank. Αντιλαμβάνεστε την εξοικονόμηση πόρων και χρόνου που κάτι τέτοιο συνεπάγεται», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

