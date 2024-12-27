Η Group Μέριμνα με 30 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά και θυγατρική του πολυεθνικού ομίλου Groupama εξαγοράστηκε από την πρακτορειακή εταιρεία Be.Brokers, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Groupama Ασφαλιστικής (μοναδικού μετόχου της Group Μέριμνα).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση: «Η συμφωνία αυτή υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη της Groupama Ασφαλιστικής στις δυνατότητες της Be.Brokers για την προστασία, ανάπτυξη και διασφάλιση των πελατών, συνεργατών και εργαζομένων της Group Μέριμνα.

H Be.Brokers με την εξαγορά της Group Merimna εδραιώνεται στις κορυφαίες θέσεις μεταξύ των πρακτορειακών εταιρειών διαμεσολάβησης. Kύριος στόχος της Be.Brokers παραμένει η πρώτη θέση στην εξυπηρέτηση συνεργατών και πελατών.

Στο πλαίσιο της εξαγοράς, συμφωνήθηκε η διατήρηση της αποκλειστικής συνεργασίας με το εταιρικό δίκτυο πωλήσεων (Agency System) της Groupama. Η συνεργασία αυτή εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα ενός ολοκληρωμένου φάσματος προϊόντων και καλύψεων για τους πελάτες των δύο εταιρειών. Για ασφαλιστικούς κινδύνους που βρίσκονται εκτός του πλαισίου ανάληψης της Groupama, η Be.Brokers θα φροντίζει για την παροχή της βέλτιστης δυνατής ασφαλιστικής λύσης από την αγορά».

Ο κ. Γιάννης Μπράβος, Διευθύνων Σύμβουλος της Be.Brokers, δήλωσε σχετικά:

«Η εξαγορά της Group Μέριμνα αποτελεί ένα νέο, σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία μας. Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς, η εμπιστοσύνη του ομίλου Groupama, καθώς δεν είναι μία απλή εξαγορά αλλά και μία συνεργασία που συμφωνήθηκε με το αποκλειστικό δίκτυο της Groupama ασφαλιστικής.

Αδιαμφισβήτητα, η συνεργασία με έναν μεγάλο πολυεθνικό όμιλο αναδεικνύει την ικανότητα της Be.Brokers να εξυπηρετεί και να αναπτύσσει το ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο της Group Merimna. Αναδεικνύει τη δέσμευσή μας για συνεχή ανάπτυξη και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες μας.

Είναι η μεγαλύτερη εξαγορά πρακτορειακής εταιρείας για το 2024 και μια σημαντική στιγμή για την Be.Brokers. Η ενσωμάτωση του έμπειρου στελεχιακού δυναμικού και του ισχυρού δικτύου πωλήσεων της Group Μέριμνα θα συμβάλλει στην ενδυνάμωση της Be.Brokers.

Η Be.Brokers είναι εταιρεία με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση ασφαλιστών και έχει την εμπιστοσύνη των διαμεσολαβητών για την καλή διαχείριση και τον αδιαπραγμάτευτο σεβασμό της στα χαρτοφυλάκια τους. Εκμετάλλευση πελατών, παρακάμπτοντας συνεργάτες, μεταφορές ασφαλιστηρίων και κάθε άλλη πράξη που ενδέχεται να μην είναι στο συμφέρον των συνεργατών μας, είναι απαγορευμένες και εκτός κουλτούρας και λογικής της Be.Brokers.

Αυτή η συνεργασία εντάσσεται απόλυτα στη στρατηγική ανάπτυξής μας και αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς τη δημιουργία μιας σύγχρονης μεγάλης εταιρείας πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων μέσω ασφαλιστικών πρακτόρων.»

Ο κ. Χρήστος Κάτσιος, CEO της Groupama Ασφαλιστικής, δήλωσε σχετικά:

«Η Group Μέριμνα, μέσω της εξαγοράς της από την Be.Brokers, ενισχύει την προοπτική της για συνεχή ανάπτυξη και εδραίωση στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Ταυτόχρονα, η εξαγορά αυτή, σηματοδοτεί κι ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του αποκλειστικού δικτύου πωλήσεων της Groupama Ασφαλιστικής. Είμαι βέβαιος ότι, μέσα από τη συνεργασία μας με την Be.Brokers, θα συνεχίσουμε να παρέχουμε εξυπηρέτηση υψηλής ποιότητας στους πελάτες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα του Ομίλου Groupama».

