Την απόφαση για την απορρόφηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) και την κατάργησή του, υπέγραψε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, ενώ υπεγράφη επίσης η σύμβαση για τη συγχώνευση με απορρόφηση του ΤΑΙΠΕΔ από την ΕΕΣΥΠ. Έτσι, σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ), δύο από τους πυλώνες της μεταρρύθμισης της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, η συγχώνευση του ΤΑΙΠΕΔ με το Υπερταμείο (ΕΕΣΥΠ) και η κατάργηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας γίνονται πραγματικότητα με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

Σε ό,τι αφορά στο ΤΧΣ, η απόφαση για την κατάργησή του ελήφθη δεδομένου ότι μετά την υλοποίηση του μεγαλύτερου μέρους του προγράμματος αποεπένδυσης από τις τράπεζες, έχει ολοκληρωθεί και το μεγαλύτερο μέρος της αποστολής του. Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο, το ΤΧΣ είχε διάρκεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Αντίστοιχα το ΤΑΙΠΕΔ, που είναι 100% θυγατρική του Υπερταμείου έχει επίσης ολοκληρώσει μεγάλο μέρος της αποστολής του και η συγχώνευση με τη μητρική δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πιο ορθολογική οργάνωση και εξοικονόμηση πόρων.

Η μεταρρύθμιση του Υπερταμείου, σύμφωνα με τον νόμο 5131/2024 που ψηφίστηκε τον Αύγουστο, περιλαμβάνει ακόμη:

- Τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των θυγατρικών εταιρειών του Υπερταμείου με στόχο να μετατραπούν σε νέες «μικρές ΔΕΗ» κατά το πρότυπο του επιτυχημένου μετασχηματισμού της τελευταίας από παράγοντα κινδύνου για την εθνική οικονομία το 2019, σε μοχλό ανάπτυξης. Οι 8 θυγατρικές (Ελληνικά Ταχυδρομεία, ΔΕΘ-Helexpo, Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης, ΓΑΙΑΟΣΕ, Ελληνικές Αλυκές, Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου, Όμιλος ΟΑΣΑ Συγκοινωνίες Αθηνών και οι 100% θυγατρικές του: Οδικές Συγκοινωνίες - ΟΣΥ και Σταθερές Συγκοινωνίες - ΣΤΑΣΥ) αποκτούν πιο ευέλικτες διαδικασίες προσλήψεων και προμηθειών, δυνατότητα προσέλκυσης στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ απαγορεύεται η συμμετοχή συνδικαλιστών στα πειθαρχικά συμβούλια. Τελικός στόχος η παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

- Την ίδρυση του Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου το οποίο θα λειτουργεί ως συνεπενδυτής με άλλα funds, κυρίως με μειοψηφικές συμμετοχές, στα πρότυπα των επενδυτικών ταμείων που λειτουργούν στις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Στόχος είναι να καλυφθούν τομείς που δεν καλύπτονται επαρκώς από τους σημερινούς επενδυτές αλλά έχουν προστιθέμενη αξία για την οικονομία όπως: πράσινη μετάβαση, κυκλική οικονομία, γαλάζια οικονομία, τεχνολογικός και ψηφιακός μετασχηματισμός, στρατηγικές και κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες, σε ενεργειακές επενδύσεις και αντίστοιχες υποδομές και δίκτυα, μεταφορές και συναφείς υποδομές, τεχνολογικοί κλάδοι, blockchain, τεχνητή νοημοσύνη κ.λπ.

- Το νέο μοντέλο διακυβέρνησης του Υπερταμείου με τη σύσταση του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης στη θέση του Εποπτικού Συμβουλίου, που έχει ήδη υλοποιηθεί με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

