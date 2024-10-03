Ετοιμάζοντας το πρώτο σου σπίτι: Τι πρέπει να ξέρεις πριν την αγορά

Η αγορά του πρώτου σου σπιτιού είναι ένα σημαντικό βήμα στη ζωή σου που σου προσφέρει ενθουσιασμό, αλλά και αρκετές προκλήσεις. Για να γίνει η διαδικασία όσο το δυνατόν πιο ομαλή και επιτυχημένη, είναι σημαντικό να κατανοήσεις τις βασικές παραμέτρους που επηρεάζουν την επιλογή του ακινήτου και την οικονομική σου ασφάλεια.

Επιλογή της κατάλληλης τοποθεσίας

Η τοποθεσία του σπιτιού σου είναι ίσως η πιο σημαντική απόφαση που θα πάρεις κατά την αγορά του πρώτου σου ακινήτου. Η σωστή τοποθεσία μπορεί να προσφέρει ευκολίες στην καθημερινότητα και να επηρεάσει θετικά την ποιότητα ζωής σου, ενώ, ταυτόχρονα, επηρεάζει την αξία του ακινήτου στο μέλλον. Κατά την επιλογή της τοποθεσίας, είναι σημαντικό να λάβεις υπόψη τις μετακινήσεις σου. Αν δουλεύεις ή σπουδάζεις σε μια συγκεκριμένη περιοχή, βεβαιώσου ότι το νέο σου σπίτι είναι κοντά σε μέσα μαζικής μεταφοράς ή σε βασικές οδικές αρτηρίες που θα διευκολύνουν τις καθημερινές σου μετακινήσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να έχεις πρόσβαση σε βασικές υποδομές, καταστήματα, σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, σχολεία και νοσοκομεία. Μια άλλη σημαντική παράμετρος είναι η ποιότητα της γειτονιάς στην οποία σκέφτεσαι να αγοράσεις το σπίτι σου. Κάνε έρευνα για την ασφάλεια της περιοχής, το επίπεδο θορύβου, την εγγύτητα σε πάρκα ή χώρους πρασίνου, καθώς, ενδεχομένως, και προοπτικές ανάπτυξης στο μέλλον. Οι περιοχές που βρίσκονται σε ανάπτυξη μπορούν να αυξήσουν την αξία του ακινήτου σου, ενώ σου προσφέρουν νέες ευκαιρίες και ανέσεις με την πάροδο του χρόνου. Επίσης, ίσως πρέπει να σκεφτείς και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες σου. Ένα σπίτι κοντά στην εργασία σου μπορεί να είναι βολικό τώρα, αλλά τι θα συμβεί αν αλλάξεις δουλειά ή οικογενειακή κατάσταση; Είναι καλή ιδέα να διαλέξεις μια τοποθεσία που να μπορεί να ανταποκριθεί σε πιθανές μελλοντικές αλλαγές στη ζωή σου, όπως η απόκτηση οικογένειας.

Λύσεις χρηματοδότησης

Η χρηματοδότηση είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα στην αγορά του πρώτου σου σπιτιού. Το να κατανοήσεις τις διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησης και να προετοιμαστείς οικονομικά είναι το κλειδί για να πάρεις τις σωστές αποφάσεις. Οι περισσότεροι άνθρωποι καταφεύγουν σε στεγαστικά δάνεια για να χρηματοδοτήσουν την αγορά του πρώτου τους σπιτιού. Πριν προχωρήσεις στην αίτηση για ένα τέτοιο δάνειο, πρέπει να κατανοήσεις τους όρους και τις προϋποθέσεις του. Μία έρευνα για τις διαθέσιμες επιλογές δανείων, τα επιτόκια και τις αποπληρωμές θα σου δώσει μια καλύτερη εικόνα για το τι μπορείς να αντέξεις οικονομικά. Είναι σημαντικό να λάβεις συμβουλές από έναν τραπεζικό ή χρηματοοικονομικό σύμβουλο για να καθορίσεις το κατάλληλο ποσό που μπορείς να δανειστείς χωρίς να υπερβαίνεις τις δυνατότητές σου. Κάτι επίσης σημαντικό είναι η προκαταβολή που απαιτείται για την αγορά ενός σπιτιού, που είναι ένα ποσοστό της αξίας του. Αν έχεις μεγαλύτερη προκαταβολή το δάνειο που θα πάρεις θα είναι μικρότερο και τα επιτόκια πιο ευνοϊκά, μειώνοντας έτσι το συνολικό κόστος του δανείου. Αν δεν έχεις συγκεντρώσει αρκετά χρήματα για προκαταβολή, μπορείς να αναζητήσεις ειδικά προγράμματα που υποστηρίζουν πρώτους αγοραστές με χαμηλότερες απαιτήσεις.

Περνώντας στα διαδικαστικά της αγοράς σπιτιού

Αφού επιλέξεις την τοποθεσία και εξασφαλίσεις τη χρηματοδότηση, είσαι έτοιμη/ος για την πολυπόθητη αγορά του νέου σου σπιτιού. Οι διαδικασίες μπορεί να σου φαίνονται περίπλοκες, αλλά με τη σωστή καθοδήγηση μπορείς να αποφύγεις πιθανά λάθη και να εξασφαλίσεις την καλύτερη δυνατή συμφωνία. Πριν ξεκινήσεις τη διαδικασία αγοράς, κάνε μια εκτενή έρευνα στην αγορά ακινήτων για να βρεις την καλύτερη τιμή για το σπίτι που θέλεις. Μπορείς να συνεργαστείς με έναν μεσίτη ακινήτων, ο οποίος θα σε βοηθήσει να βρεις σπίτια που πληρούν τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό σου. Όταν βρεις ένα σπίτι που σε ενδιαφέρει, είναι σημαντικό να κάνεις έναν λεπτομερή έλεγχο του ακινήτου. Ένας επαγγελματίας μπορεί να αναλάβει να επιθεωρήσει το ακίνητο για να εντοπίσει πιθανά ζητήματα, όπως προβλήματα υδραυλικών, ηλεκτρικών συστημάτων ή άλλες δομικές ζημιές. Ένας δικηγόρος με ειδίκευση σε θέματα ακινήτων είναι επίσης απαραίτητος για να εξασφαλίσεις ότι η αγοραπωλησία του ακινήτου γίνεται με νόμιμο και διαφανή τρόπο. Ο δικηγόρος θα ελέγξει όλους τους τίτλους ιδιοκτησίας και τα νομικά έγγραφα, εξασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχουν εκκρεμότητες ή χρέη που να επιβαρύνουν το ακίνητο. Τέλος, αν κάποιο σπίτι που θεωρείς ότι ταιριάζει στις ανάγκες σου σου φαίνεται ακριβό, ίσως χρειάζεται να διαπραγματευτείς προσπαθώντας να μειώσεις την τιμή ή να ζητήσεις βελτιώσεις πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς. Ένας έμπειρος μεσίτης μπορεί να σε βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία.

Ζήσε κι εσύ το νέο σου σπίτι πιο γρήγορα

Τι είναι αυτό που μπορεί να σε διευκολύνει ακόμη περισσότερο στη νέα σου αρχή; Με δεδομένο ότι η διαδικασία εύρεσης και απόκτησης ενός σπιτιού είναι χρονοβόρα μπορεί να πάρει καιρό μέχρι να συμφωνήσεις με τον ιδιοκτήτη και, σίγουρα, χρειάζεται υπομονή μέχρι να γίνουν τα συμβόλαια. Γι’ αυτό χρειάζεται να κερδίσεις χρόνο από αλλού. Τώρα, με το στεγαστικό δάνειο της Eurobank και τη διαδικασία γρήγορης εκταμίευσης, το όνειρο για δικό σου σπίτι γίνεται πραγματικότητα πιο γρήγορα. Με τη fast track διαδικασία, το δάνειό σου εκταμιεύεται σε μόλις 10 εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση του συμβολαίου αγοράς στην Eurobank. Απόκτησέ το τώρα με χαμηλή σταθερή δόση έως και 30 χρόνια και χωρίς κόστος πρόωρης αποπληρωμής. Για στεγαστικά δάνεια έως 200.000€ έχεις τη δυνατότητα να υπογράψεις τη σύμβαση ηλεκτρονικά με ψηφιακή βεβαίωση μέσα από το gov.gr. Εάν κάνεις αίτηση για στεγαστικό δάνειο έως τις 31.10.2024 και εφόσον λάβεις τελική έγκριση έως τις 31.03.2025, δεν επιβαρύνεσαι με έξοδα νομικού και τεχνικού ελέγχου.

Σωστές επιλογές και προετοιμασία

Η προετοιμασία είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη αγορά σπιτιού. Σιγουρέψου ότι έχεις κάνει τη σωστή έρευνα, έχεις λάβει επαγγελματική καθοδήγηση και έχεις ελέγξει προσεκτικά το ακίνητο πριν υπογράψεις τα τελικά έγγραφα. Η αγορά του πρώτου σου σπιτιού μπορεί να σου φαίνεται αρχικά κάτι σύνθετο που θα σε δυσκολέψει, αλλά με τη σωστή προετοιμασία και τις κατάλληλες αποφάσεις, θα μπορέσεις να κάνεις μια επένδυση που θα απολαμβάνεις για πολλά χρόνια.



