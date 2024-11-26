Η Protergia, αναπόσπαστο κομμάτι της METLEN Energy & Metals, μπαίνει σε εορταστικό κλίμα και παρουσιάζει μια μοναδική και πρωτοποριακή ενέργεια για νέους και υφιστάμενους πελάτες της: τo Protergia Powergiving, μια σειρά από 12 μηνιαίες κληρώσεις με 111 νικητές για κάθε μήνα του 2025!

Συγκεκριμένα, 1.300 δώρα θα δοθούν συνολικά μέσα στο 2025. Κάθε μήνα θα

κερδίζουν:

 1 υπερτυχερός 50.000€

 10 τυχεροί από 5.000€

 100 τυχεροί τους λογαριασμούς ενέργειας για έναν χρόνο (οι λογαριασμοί θα είναι μηδενικοί, καθώς θα συμπεριλαμβάνονται και όλες οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις)

Η Protergia, η ενέργεια της METLEN Energy & Metals, ευχαριστεί τους πελάτες της που την αναδεικνύουν σταθερά ως τη μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ενέργειας στην Ελλάδα, με μερίδιο αγοράς που πλέον προσεγγίζει το 20%. Μέσα από το Powergiving, η εταιρεία καινοτομεί, ενισχύοντας τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει δημιουργήσει με όλους της πελάτες της που απολαμβάνουν σταθερά τη σιγουριά Protergia.

Σημειώνεται, πως οι κληρώσεις είναι προγραμματισμένες μέσα στο πρώτο 10ήμερο κάθε μήνα, ενώ η πρώτη πανηγυρική κλήρωση θα λάβει χώρα στις 8 Ιανουαρίου 2025.

Αν θέλετε και εσείς να απολαμβάνετε το πλήθος των προνομίων Protergia, αλλά και να συμμετέχετε στις κληρώσεις Powergiving, γίνετε πελάτης σήμερα:

 στο protergia.gr,

 επισκεφθείτε 1 από τα 85 καταστήματα της

 καλέστε στο 18311

Πηγή: skai.gr

