Αναδρομικά 6,5 εκατομμυρίων ευρώ σε 23.000 συνταξιούχους: Οι δικαιούχοι

Την Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2024, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή αναδρομικών ποσών σε περίπου 23.000 συνταξιούχους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, οι οποίοι λαμβάνουν περισσότερες από μία κύριες συντάξεις.

Οι δικαιούχοι περιλαμβάνουν συνταξιούχους που λαμβάνουν:

Συντάξεις γήρατος και θανάτου

Δύο συντάξεις γήρατος

Η καταβολή αφορά συντάξεις που εκδόθηκαν πριν από την εφαρμογή του Νόμου 4387/2016, ενώ οι αναδρομικές αυξήσεις υπολογίζονται βάσει των αυξημένων ποσοστών αναπλήρωσης που εισήγαγε ο Νόμος 4670/2020, για ασφαλισμένους με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης.

Βασικά στοιχεία καταβολής:

Περίοδος αναδρομικών: Οκτώβριος 2019 – Οκτώβριος 2023.

Συνολικό ποσό καταβολής: Περίπου 6.500.000 ευρώ.

Μέσος όρος ποσού ανά δικαιούχο: 280,73 ευρώ.

Μέγιστο ποσό: 11.902 ευρώ.

Για 5.838 συνταξιούχους που έχουν αποβιώσει, τα ποσά θα αποδοθούν στους νόμιμους κληρονόμους τους, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η καταβολή αυτή αντανακλά τη δέσμευση για δικαιοσύνη και οικονομική αποκατάσταση των συνταξιούχων που δικαιούνται αυξημένες αποδοχές, ενισχύοντας παράλληλα τη διαφάνεια και τη φερεγγυότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος.



Πηγή: skai.gr

