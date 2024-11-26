Αναδρομικά 6,5 εκατομμυρίων ευρώ σε 23.000 συνταξιούχους: Οι δικαιούχοι

Την Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2024, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή αναδρομικών ποσών σε περίπου 23.000 συνταξιούχους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, οι οποίοι λαμβάνουν περισσότερες από μία κύριες συντάξεις.
Οι δικαιούχοι περιλαμβάνουν συνταξιούχους που λαμβάνουν:
Συντάξεις γήρατος και θανάτου
Δύο συντάξεις γήρατος
Η καταβολή αφορά συντάξεις που εκδόθηκαν πριν από την εφαρμογή του Νόμου 4387/2016, ενώ οι αναδρομικές αυξήσεις υπολογίζονται βάσει των αυξημένων ποσοστών αναπλήρωσης που εισήγαγε ο Νόμος 4670/2020, για ασφαλισμένους με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης.
Βασικά στοιχεία καταβολής:
Περίοδος αναδρομικών: Οκτώβριος 2019 – Οκτώβριος 2023.
Συνολικό ποσό καταβολής: Περίπου 6.500.000 ευρώ.
Μέσος όρος ποσού ανά δικαιούχο: 280,73 ευρώ.
Μέγιστο ποσό: 11.902 ευρώ.
Για 5.838 συνταξιούχους που έχουν αποβιώσει, τα ποσά θα αποδοθούν στους νόμιμους κληρονόμους τους, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Η καταβολή αυτή αντανακλά τη δέσμευση για δικαιοσύνη και οικονομική αποκατάσταση των συνταξιούχων που δικαιούνται αυξημένες αποδοχές, ενισχύοντας παράλληλα τη διαφάνεια και τη φερεγγυότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος.
