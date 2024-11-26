Με μικρή άνοδο έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, κόντρα στο πτωτικό κλίμα των ευρωπαϊκών αγορών, εν μέσω όμως χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας.
Η αγορά συμπλήρωσε πέντε συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 3,02%.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.408,05 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,13%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.412,29 μονάδες (+0,43%) και κατώτερη τιμή στις 1.401,42 μονάδες (-0,34%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 65,92 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 14.655.500 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,15%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,05%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (+3,21%), της Εθνικής (+1,57%), του ΟΠΑΠ (+1,41%) και της Viohalco (+1,15%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΔΕΗ (-1,37%), της Aegean (-1,02%), του ΟΤΕ (-0,99%) και της ΕΥΔΑΠ (-0,69%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 3.137.198 και 3.093.360 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 12,09 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 7,07 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 49 μετοχές, 41 πτωτικά και 28 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: 'Αβαξ +5,87% και Ελλάκτωρ +3,21%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Mermeren -9,50% και Attica Bank -5,00%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 38,4000 +1,05%
ALPHA BANK: 1,5150 -0,49%
AEGEAN AIRLINES: 9,6600 -1,02%
VIOHALCO: 5,2700 +1,15%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,3600 +0,88%
ΔΑΑ:8,1500 +1,12%
ΔΕΗ: 11,5500 -1,37%
COCA COLA HBC:33,7000 -0,35%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,7340 +3,21%
ΕΛΠΕ: 6,7650 +0,82%
ELVALHALCOR: 1,8520 +0,33%
ΕΘΝΙΚΗ: 6,9900 +1,57%
ΕΥΔΑΠ:5,7400 -0,69%
EUROBANK: 2,0580 +0,64%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,1500 -0,28%
MOTOR OIL: 19,3700 +0,10%
JUMBO: 24,8400 +0,57%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 31,4000 -0,38%
ΟΛΠ:31,2500 +0,81%
ΟΠΑΠ: 15,7800 +1,41%
ΟΤΕ: 14,9800 -0,99%
AUTOHELLAS:10,2000 +0,79%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,5990 -0,44%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,7800 +0,94%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,8100 +0,05%
