Με μικρή άνοδο έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, κόντρα στο πτωτικό κλίμα των ευρωπαϊκών αγορών, εν μέσω όμως χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας.

Η αγορά συμπλήρωσε πέντε συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 3,02%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.408,05 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,13%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.412,29 μονάδες (+0,43%) και κατώτερη τιμή στις 1.401,42 μονάδες (-0,34%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 65,92 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 14.655.500 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,15%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,05%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (+3,21%), της Εθνικής (+1,57%), του ΟΠΑΠ (+1,41%) και της Viohalco (+1,15%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΔΕΗ (-1,37%), της Aegean (-1,02%), του ΟΤΕ (-0,99%) και της ΕΥΔΑΠ (-0,69%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 3.137.198 και 3.093.360 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 12,09 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 7,07 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 49 μετοχές, 41 πτωτικά και 28 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: 'Αβαξ +5,87% και Ελλάκτωρ +3,21%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Mermeren -9,50% και Attica Bank -5,00%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 38,4000 +1,05%

ALPHA BANK: 1,5150 -0,49%

AEGEAN AIRLINES: 9,6600 -1,02%

VIOHALCO: 5,2700 +1,15%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,3600 +0,88%

ΔΑΑ:8,1500 +1,12%

ΔΕΗ: 11,5500 -1,37%

COCA COLA HBC:33,7000 -0,35%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,7340 +3,21%

ΕΛΠΕ: 6,7650 +0,82%

ELVALHALCOR: 1,8520 +0,33%

ΕΘΝΙΚΗ: 6,9900 +1,57%

ΕΥΔΑΠ:5,7400 -0,69%

EUROBANK: 2,0580 +0,64%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1500 -0,28%

MOTOR OIL: 19,3700 +0,10%

JUMBO: 24,8400 +0,57%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 31,4000 -0,38%

ΟΛΠ:31,2500 +0,81%

ΟΠΑΠ: 15,7800 +1,41%

ΟΤΕ: 14,9800 -0,99%

AUTOHELLAS:10,2000 +0,79%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,5990 -0,44%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,7800 +0,94%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,8100 +0,05%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.