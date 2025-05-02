Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Μάτσιε Μπερεστέτσκι στην έναρξη της σημερινής συνέντευξης Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μίλησε για καλά νέα που υπάρχουν και αναφέρθηκε στην Ελλάδα, στην εκταμίευση 3,13 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και στην αξιοσημείωτη πρόοδο της ελληνικής οικονομίας στην επίτευξη αυτή.

«Σήμερα, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκταμιεύσει 3,13 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Διευκόλυνσης».

Όπως είπε ο κ. Μπερεστέτσκι, «η Ελλάδα έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο στην επίτευξη 28 βασικών ορόσημων και 4 σημαντικών στόχων. Αυτή η χρηματοδοτική στήριξη θα συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της χώρας, στις υποδομές και υπηρεσίες. Η Ελλάδα έχει ήδη αναβαθμίσει την ηλεκτρική της ενέργεια, έχει προχωρήσει στον εξορθολογισμό του δικτύου αλλά και σε διοικητικές διαδικασίες με την επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών», τονίζοντας ότι είναι μερικές μόνο από τις βελτιώσεις της χώρας.

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε ότι «Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας διευκολύνει και συμβάλλει καθοριστικά στη βοήθεια των κρατών-μελών», τονίζοντας πως «μέχρι στιγμής έχουμε εκταμιεύσει περισσότερα από 300 δισ. ευρώ στα κράτη-μέλη μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.