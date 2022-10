ΕΕ για Ενεργειακή κρίση: Άνισα αποτελέσματα από το ιβηρικό μοντέλο για το πλαφόν - Εναλλακτική πρόταση ετοιμάζει η Κομισιόν Οικονομία 17:10, 25.10.2022 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το non paper της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται σε «άνισα αποτελέσματα» που θα είχε η επέκταση του ιβηρικού μοντέλου - Πιο μακροπρόθεσμη και πιο διαρθρωτική μέθοδο για τις υψηλές τιμές, θα προτείνει η Κομισιόν