Το κεφάλαιο «επιστροφή ενοικίου» για το 2025 «κλείνει». Σήμερα θα δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και οι τελευταίοι δικαιούχοι της ενίσχυσης τα ποσά που τους αντιστοιχούν για την περασμένη χρονιά και πλέον θα περιμένουν την επόμενη πληρωμή τον ερχόμενο Νοέμβριο. Εκείνοι που θα λάβουν τώρα τα χρήματα της επιστροφής είναι όσοι προχώρησαν σε τροποιητικές δηλώσεις το διάστημα από 12 έως και 30 Δεκεμβρίου του 2025.

Όσοι έκαναν διορθώσεις θα τους καταβληθεί στο ακέραιο το ποσό που τους αντιστοιχεί, δεδομένου ότι στις πληρωμές που τους έγιναν αρχικά προφανώς διαπίστωσαν πως πήραν «κουτσουρεμένα» ποσά: Στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτό συνέβη γιατί πολλοί δήλωσαν το μηναίο ενοίκιο και όχι το σύνολο των δαπανών που είχαν κάνει για τα μισθώματα ολόκληρης της χρονιάς, όπως θα έπρεπε.

Ποια ήταν η αιτία των «ψαλιδισμένων» ενισχύσεων

Πέρα από τα λάθη όμως των ίδιων των δικαιούχων υπήρξαν και άλλοι λόγοι που αρκετά νοικοκυριά έλαβαν πολύ χαμηλότερη επιστροφή ενοικίου σε σχέση με αυτή που ανέμεναν. Συγκεκριμένα, αυτοί οι λόγοι «κρύβονταν» στα «ψιλά γράμματα» των προβλέψεων για την επιστροφή ενοικίου και συνοψίζονται στα εξής:

- Ποσό επιστροφής ενοικίου

Όσον αφορά στο ύψος της ενίσχυσης αυτό που πρέπει να γίνει ξεκάθαρο είναι πως το ποσό που χορηγείται ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟ με μηνιαίο ενοίκιο. Αντίθετα, είναι ίσο με το 1/12 του συνόλου των δηλωθέντων ετήσιων δαπανών. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως εάν κάποιος έχει δηλώσει ότι νοίκιασε ένα σπίτι για 6 μήνες μέσα στο 2024 ή εάν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου σημειώνει πως υπάρχουν ανείσπρακτα ενοίκια, τότε ο μισθωτής θα λάβει το 1/12 του ποσού που φαίνεται πως πλήρωσε μέσα στην χρονιά.

- Προσαύξηση τέκνου 50€

Αν και η εντύπωση που υπάρχει είναι ότι η προσαύξηση των 50 ευρώ για κάθε τέκνο χορηγείται σε όλους όσοι έχουν παιδιά… στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου έτσι. Αντίθετα, σύμφωνα με τα «ψιλά γράμματα» και τις οδηγίες που δόθηκαν, η προσαύξηση ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ, εάν η ενίσχυση που καταβλήθηκε αντιστοιχεί στο 1/12 των ενοικίων που δηλώθηκαν για ολόκληρη την χρονιά. Επί της ουσίας τα 50 ευρώ για τα παιδιά, τα έλαβαν μόνον όσοι έχουν υψηλότερα ενοίκια από το «πλαφόν» των 800 ευρώ τον μήνα, καθώς το ποσό που τους αντιστοιχεί είναι χαμηλότερο (λόγω «πλαφόν») από τα μισθώματα που δηλώνουν πως πληρώνουν.

- Αντισυμβαλλόμενοι

Όταν εμφανίζονται περισσότεροι από ένας στο μισθωτήριο συμβόλαιο, ο καθένας θα λάβει το «μερίδιο» της ενίσχυσης που του αντιστοιχεί. Η συγκεκριμένη συνθήκη ισχύει και για τους συζύγους, εάν «φαίνονται» και οι δύο στο συμβόλαιο. Για να δοθεί ολόκληρο το ποσό του ενοικίου στο ζευγάρι θα πρέπει ο κάθε ένας σύζυγος να δηλώσει το ποσό που πλήρωσε. Διαφορετικά λαμβάνει μόνον ο ένας (σε κοινή δήλωση) το 50% του 1/12 των ετήσιων δαπανών.

Ποια είναι τα ποσά της επιστροφής ενοικίου

Σε κάθε περίπτωση, από πέρυσι τον Νοέμβριο και κάθε χρόνο τον ίδιο μήνα, θα πιστώνεται από το κράτος ένα μίσθωμα ετησίως, είτε αφορά κύρια κατοικία, είτε φοιτητική κατοικία, στον τραπεζικό λογαριασμό του ενοικιαστή.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις δηλώσεις που έγιναν για το φορολογικό έτος 2024, το 1/12 του ετήσιου δηλωθέντος ενοικίου – τόσο για την κύρια κατοικία, όσο και για τη φοιτητική κατοικία – επιστρέφεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Το μέγιστο ποσό επιστροφής για την κύρια κατοικία ανέρχεται σε 800 ευρώ επαυξανόμενο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του ενοικιαστή.

Το μέγιστο ποσό επιστροφής για τη φοιτητική κατοικία ανέρχεται επίσης σε 800 ευρώ.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με χρέη που έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους παρόχους.

Ποιοι είναι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου

Υπάρχουν ωστόσο συγκεκριμένα κριτήρια που καθορίζουν τους δικαιούχους της επιστροφής ενοικίου.

Συγκεκριμένα, αυτά έχουν ως εξής:

- Για τον άγαμο ορίζεται μέγιστο όριο εισοδήματος 20.000 ευρώ.

- Για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης ορίζεται μέγιστο όριο οικογενειακού εισοδήματος 28.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

- Για τις μονογονεϊκές οικογένειες ορίζεται μέγιστο όριο οικογενειακού εισοδήματος 31.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Αναφορικά με τα περιουσιακά κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου για κύρια κατοικία ορίζεται ότι το σύνολο της αξίας της οικογενειακής περιουσίας, όπως προσδιορίζεται κατά τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους, δεν μπορεί δηλαδή να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό προσαυξανόμενο κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Σε ό,τι αφορά την επιστροφή ενοικίου για φοιτητική κατοικία δεν ορίζεται περιουσιακό όριο.

