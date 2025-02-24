Δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (B' 657/17.02.2025) η με αριθμό 28452/17.02.2025 Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία αυξάνεται κατά 11 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3». Επίσης, παρατείνονται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και η ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης.
Πλέον ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 44 εκατ. ευρώ, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2025 και ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης ορίζεται η 30η Απριλίου 2026. Η διάρκειά του μπορεί να συντμηθεί στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν από την ημερομηνία ολοκλήρωσής της.
Η υποβολή νέων αιτήσεων θα είναι δυνατή στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης από την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2025.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.