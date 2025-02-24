Δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (B' 657/17.02.2025) η με αριθμό 28452/17.02.2025 Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία αυξάνεται κατά 11 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3». Επίσης, παρατείνονται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και η ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης.

Πλέον ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 44 εκατ. ευρώ, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2025 και ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης ορίζεται η 30η Απριλίου 2026. Η διάρκειά του μπορεί να συντμηθεί στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν από την ημερομηνία ολοκλήρωσής της.

Η υποβολή νέων αιτήσεων θα είναι δυνατή στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης από την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2025.

Πηγή: skai.gr

