Εντείνοντας τις προσπάθειες ανάκαμψης της οικονομίας της, η Κίνα σχεδιάζει νέα στοχευμένα μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τον «πόλεμο δασμών» με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα, μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι υποβαθμίζουν τις προβλέψεις για το κινεζικό ΑΕΠ, ενώ το Πεκίνο παραμένει δεσμευμένο στον στόχο για ανάπτυξη 5%.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το CNBC, σαφές μήνυμα αποφασιστικότητας έστειλε το Πεκίνο την Παρασκευή μέσω συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου της Κίνας, υπό την προεδρία του Σι Τζινπίνγκ, για τη στήριξη των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε δυσκολία λόγω των «αυξημένων εξωτερικών κραδασμών», δηλαδή του κλιμακούμενου εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ.

Η συνεδρίαση έρχεται λίγες ημέρες μετά την επιβολή νέων εκατέρωθεν δασμών άνω του 100% μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον, που έχουν ήδη οδηγήσει σημαντικές αμερικανικές τράπεζες, όπως η Morgan Stanley και η JP Morgan, σε αναθεώρηση προς τα κάτω των εκτιμήσεών τους για τον ρυθμό ανάπτυξης της Κίνας το 2025.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η κινεζική κυβέρνηση θα προχωρήσει σε «πολλαπλά μέτρα στήριξης», όπως οικονομική ενίσχυση, μείωση επιτοκίων και μείωση του δείκτη υποχρεωτικών αποθεματικών των τραπεζών.

Ο οικονομολόγος Τζιγουέι Ζανγκ, επικεφαλής της Pinpoint Asset Management, σημείωσε πως «το μήνυμα δείχνει πως το Πεκίνο είναι έτοιμο να ενεργοποιήσει νέα εργαλεία όταν η οικονομία πλήττεται από εξωτερικές πιέσεις», ενώ τόνισε ότι δεν αναμένεται άμεσα ένα μαζικό πακέτο στήριξης.

Παράλληλα, οι αρχές δίνουν έμφαση στην ενίσχυση της κατανάλωσης και στη βελτίωση των εισοδημάτων των μεσαίων και χαμηλότερων στρωμάτων, ενώ προωθείται και η ανάπτυξη της τεχνολογίας, με έμφαση στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομική δραστηριότητα.

Σε μια σπάνια κίνηση, η κυβέρνηση είχε ήδη αυξήσει τον στόχο ελλείμματος στο 4% του ΑΕΠ τον Μάρτιο, δίνοντας σαφή ένδειξη για περαιτέρω δημοσιονομική ευελιξία. Την ίδια στιγμή, τοπικές κυβερνήσεις και μεγάλες εταιρείες έχουν ήδη ξεκινήσει κινήσεις για ανακατεύθυνση των εξαγωγών τους στην εσωτερική αγορά.

Στις αγορές, ο δείκτης CSI 300 της Σανγκάης υποχώρησε στιγμιαία, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ περιόρισε τα κέρδη του μετά τη δημοσιοποίηση του ανακοινωθέντος.

Σημειώνεται ότι από την Κυριακή έως την Τετάρτη αναμένεται να συνεδριάσει η Μόνιμη Επιτροπή του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου, όπου θα εξεταστεί νέο νομοσχέδιο στήριξης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας για ενίσχυση του επιχειρηματικού κλίματος στη χώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.