Αυξημένο κατά 1,4% το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το δ' τρίμηνο 2024

Αύξηση 1,4% παρουσίασε το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) το 4ο τρίμηνο του 2024, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Συγκεκριμένα, το διαθέσιμο εισόδημα ανήλθε στα 39,13 δισ. ευρώ από 38,60 δισ. ευρώ το 4ο τρίμηνο του 2023.

Το ίδιο διάστημα, η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, αυξήθηκε κατά 4,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 39,03 δισ. ευρώ σε 40,72 δισ. ευρώ.

Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ωστόσο παρουσίασε μείωση 4,1% κατά το 4ο τρίμηνο του 2024, σε σύγκριση με μείωση 1,1% που σημειώθηκε το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023.

Όσον αφορά τις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών (S.11), κατά το 4ο τρίμηνο του 2024, ανήλθαν στο ποσό των 4,85 δισ. ευρώ. Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 24,1% σε σύγκριση με 22,9% το 4 ο τρίμηνο του 2023.

Ο τομέας της Γενικής Κυβέρνησης (S.13) κατά το 4ο τρίμηνο του 2024 παρουσίασε καθαρή χορήγηση δανείων 1,12 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2023 που η καθαρή λήψη δανείων ήταν 0,02 δισ. ευρώ.

Τέλος, το 4ο τρίμηνο του 2024 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 6,17 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 6,28 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 4ο τρίμηνο του 2023.

Επιπρόσθετα, κατά το 4ο τρίμηνο του 2024 καταγράφηκε πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων 1,95 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 0,95 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η συνολική οικονομία (S.1) παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 4,22 δισ. ευρώ κατά το 4ο τρίμηνο του 2024. Το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο η καθαρή λήψη δανείων ανέρχονταν σε 5,34 δισ. ευρώ.



Πηγή: skai.gr

