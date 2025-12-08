Η Κίνα τράβηξε την παγκόσμια προσοχή τον περασμένο Ιανουάριο, όταν ανακοίνωσε ότι το εμπορικό της πλεόνασμα σε αγαθά και υπηρεσίες είχε φτάσει σχεδόν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, ένα πλεόνασμα εξαγωγών έναντι εισαγωγών που καμία χώρα δεν είχε ποτέ ξανά επιτύχει, σημειώνουν οι New York Times.

Τώρα η Κίνα ξεπέρασε αυτό το ορόσημο σε μόλις 11 μήνες φέτος. Η τελωνειακή υπηρεσία της Κίνας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι το συσσωρευμένο εμπορικό πλεόνασμα της χώρας έφτασε τα 1,08 τρισεκατομμύρια δολάρια μέχρι τον Νοέμβριο.

Οι δασμοί που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ στην Κίνα έχουν προκαλέσει πτώση των κινεζικών εξαγωγών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά σχεδόν 20%. Ωστόσο, η Κίνα έχει μειώσει τις αγορές αμερικανικής σόγιας και άλλων προϊόντων κατά σχεδόν το ίδιο ποσοστό, συνεχίζοντας να πουλάει στις Ηνωμένες Πολιτείες τριπλάσια ποσότητα από αυτή που αγοράζει.

Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας ύψους 111,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Νοέμβριο ήταν το τρίτο μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ σε ένα μόνο μήνα. Το συνολικό πλεόνασμα κατά τους πρώτους 11 μήνες του έτους αυξήθηκε κατά 21,7% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η Κίνα έχει αυξήσει σημαντικά τις πωλήσεις της σε άλλες χώρες. Από αυτοκίνητα έως ηλιακούς συλλέκτες και ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης, ένα τσουνάμι κινεζικών εξαγωγών πλημμυρίζει τη Νοτιοανατολική Ασία, την Αφρική, την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες και άλλοι εξαγωγείς σε παραδοσιακές βιομηχανικές δυνάμεις όπως η Γερμανία, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα χάνουν πελάτες από τους Κινέζους ανταγωνιστές τους. Εργοστάσια σε αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Ινδονησία και η Νότια Αφρική έχουν αναγκαστεί να περιορίσουν την παραγωγή τους ή ακόμη και να κλείσουν, καθώς δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν τις χαμηλές τιμές της Κίνας.

Οι κινεζικές εταιρείες έχουν μεταφέρει την τελική συναρμολόγηση των προϊόντων τους στη Νοτιοανατολική Ασία, το Μεξικό και την Αφρική, από όπου στη συνέχεια αποστέλλουν τα τελικά προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό τους έχει επιτρέψει να παρακάμψουν εν μέρει τους δασμούς Τραμπ επί των προϊόντων που προέρχονται απευθείας από την Κίνα.

Η Κίνα πωλεί πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντα αξίας διπλάσιας από την αξία των προϊόντων που αγοράζει. Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας με την περιοχή έχει αυξηθεί σημαντικά φέτος.

Ένας σημαντικός λόγος είναι ότι το νόμισμα της Κίνας ήταν αδύναμο τα τελευταία χρόνια έναντι πολλών άλλων νομισμάτων, ιδίως του ευρώ. Ένας άλλος λόγος είναι ότι οι τιμές έχουν πέσει στην Κίνα, ενώ έχουν αυξηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.