Η επόμενη κίνηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μπορεί να είναι αύξηση των επιτοκίων, αντί για μείωση όπως ορισμένοι εξακολουθούν να αναμένουν, αλλά αυτό δεν θα συμβεί στο άμεσο μέλλον, δήλωσε η Iζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο Bloomberg News.

Η ΕΚΤ μείωσε τα επιτόκια κατά συνολικά 2 ποσοστιαίες μονάδες κατά το έτος έως τον Ιούνιο, αλλά έκτοτε τα έχει διατηρήσει αμετάβλητα και εξετάζει εάν έχει κάνει αρκετά ή εάν χρειάζονται περισσότερα μέτρα για να αποτρέψει την υπερβολική μείωση του πληθωρισμού.

«Τόσο οι αγορές όσο και οι συμμετέχοντες στην έρευνα αναμένουν ότι η επόμενη κίνηση των επιτοκίων θα είναι αύξηση, αν και όχι στο άμεσο μέλλον», ανέφερε η Schnabel. «Είμαι αρκετά ικανοποιημένη με αυτές τις προσδοκίες», τόνισε.

Η Schnabel σημείωσε επίσης ότι η μείωση του υποκείμενου πληθωρισμού έχει σταματήσει σε μια περίοδο που η οικονομία ανακάμπτει και η δημοσιονομική πολιτική επεκτείνεται, δημιουργώντας συνθήκες για επιτάχυνση της αύξησης των τιμών.

