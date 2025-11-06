Για τα προγράμματα εργασίας, τις εργατικές κατοικίες καθώς και τα επιδόματα μίλησε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως. Η ίδια απάντησε μέσω της εκπομπής του ΣΚΑΙ «Αταίριαστοι» σε σχετικά ερωτήματα πολιτών.

Για το πρόγραμμα «Ένα συν ένα έτος», η υπουργός ανέφερε πως έχουν ωφεληθεί από αυτό το πρόγραμμα πάνω από 33.000 συμπολίτες μας και πως είναι διαρκής η προσπάθεια γι’ αυτό το πρόγραμμα. «Είναι κοστοβόρο, κοστίζει πολλά χρήματα, συνεχίζεται και τώρα που μιλάμε», υπογράμμισε ενδεικτικά.

Αναφορικά με τα προγράμματα εργασίας γενικότερα, η κ. Κεραμέως δήλωσε πως «υπάρχουν προγράμματα που τα πληρώνεται απευθείας ο άνεργος και άλλα που πληρώνεται η επιχείρηση». «Εμάς μας ενδιαφέρει να επιδοτήσουμε την εργασία και όχι την ανεργία», τόνισε η ίδια χαρακτηριστικά.



Για τις συντάξεις χηρείας, τόνιζε πως εξετάζονται κάποια ζητήματα σε σχέση με αυτό για να δουν αν υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση.

Σχετικά με τα προβλήματα στις εργατικές κατοικίες, δήλωσε πως είναι σημαντικό έργο και αυτό και ότι παραδίδονται σε λίγους μήνες εργατικές κατοικίες σε περίπου 400 συμπολίτες, στις αρχές του χρόνου στα Γρεβενά. Η ίδια σημείωσε ότι το έργο αυτό ήταν κολλημένο από το 2001.

Για το επίδομα των 250 ευρώ δήλωσε πως θα καταβληθεί μέσα στο Νοέμβριο, μέχρι το τέλος του μήνα και ακολουθεί η αύξηση των συντάξεων που προκύπτει κάθε χρόνο από τον αλγόριθμο.

Δείτε αναλυτικά τις απαντήσεις της κ. Κεραμέως στις ερωτήσεις των πολιτών στα βίντεο που ακολουθούν:

