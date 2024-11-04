ΗΠΑ : Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο

Λογαριασμός
Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, παραμονή των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ και λίγες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed).

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 257,59 μονάδων (–0,61%), στις 41.794,60 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 59,93 μονάδων (–0,33%), στις 18.179,98 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 16,11 μονάδων (–0,28%), στις 5.712,69 μονάδες.

